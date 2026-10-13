Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad: qué es la parálisis cerebral espástica que tenía

El actor RJ Mitte, más conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, ha fallecido a los 34 años en Brownsville, Texas, según han informado sus representantes. Mitte sufría parálisis cerebral, una condición neurológica con la que convivía desde niño. El actor, que también se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad, tenía una forma espástica que afectaba principalmente a su lado izquierdo.

¿Qué es la parálisis cerebral espástica?

La parálisis cerebral engloba un conjunto de trastornos que afectan al movimiento, el equilibrio y la postura. Se produce por una alteración del desarrollo del cerebro o por un daño en este durante las primeras etapas de la vida.

La forma espástica es la más frecuente y se caracteriza por un aumento del tono muscular que provoca rigidez y dificulta algunos movimientos. Sus manifestaciones varían según las zonas del cuerpo afectadas y el grado de afectación de cada persona.

¿Es lo mismo que la diplejía espástica?

La diplejía espástica es uno de los tipos de parálisis cerebral espástica. En este caso, la rigidez muscular afecta principalmente a las piernas, mientras que los brazos suelen estar menos afectados. Esto puede dificultar caminar, mantener el equilibrio o coordinar determinados movimientos.

Existen otras formas, como la hemiplejia espástica, que afecta principalmente a un lado del cuerpo, o la tetraplejia espástica, que compromete las cuatro extremidades y puede afectar también al tronco.

¿La parálisis cerebral empeora con el tiempo?

La lesión cerebral que origina esta condición no es progresiva, pero sus efectos pueden cambiar a lo largo de la vida. La fisioterapia, la terapia ocupacional y otros tratamientos pueden ayudar a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida.

El caso de Mitte también contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en la industria audiovisual. Su papel en Breaking Bad compartía esta condición con la del personaje, aunque la afectación del actor era diferente.