Qué es la dieta nórdica, la "prima" de la mediterránea que podría ayudarte a vivir más tiempo

La dieta mediterránea es conocida por sus beneficios para la salud, pero existe otra dieta que también podría ayudar a vivir más años: la nórdica. Basada en alimentos tradicionales de países como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, comparte muchas características con la mediterránea y apuesta por los vegetales, el pescado y los cereales integrales.

Esta forma de alimentación prioriza los productos vegetales, los alimentos de temporada y los ingredientes locales. Entre los más habituales se encuentran la avena, el centeno, las manzanas, las peras, las bayas, las hortalizas de raíz, el repollo y el pescado azul, como el salmón.

También propone utilizar aceite de colza en lugar de mantequilla y reducir el consumo de carne, especialmente la procesada. Aunque tiene similitudes con la dieta mediterránea, adapta sus alimentos a los productos disponibles en el norte de Europa.

Ahora, un reciente estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition ha analizado datos de más de 64.000 adultos de Suecia y estimó los posibles efectos de seguir una dieta nórdica saludable durante 24 años.

Los resultados apuntan a que una mayor adherencia a este patrón alimentario podría asociarse con un riesgo de mortalidad un 4% menor frente a las recomendaciones nutricionales nórdicas generales. En comparación con no realizar ninguna intervención dietética, la reducción estimada fue del 6%.

No obstante, es importante tener en cuenta que no se trató de un ensayo clínico de 24 años, sino de un análisis estadístico que simuló los efectos de distintas intervenciones alimentarias. Por tanto, los resultados muestran una asociación estimada y no demuestran que esta dieta garantice vivir más tiempo.

En cualquier caso, tanto la dieta nórdica como la mediterránea comparten la misma idea: priorizar los alimentos vegetales, los cereales integrales y las grasas saludables, dentro de una alimentación equilibrada.