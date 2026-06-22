Como sacarle el máximo partido al nuevo Alexa+ en el Prime Day 2026

Como cada año, una de las fechas más esperadas por los compradores en todo el mundo es el Prime Day. Unos días en los que el gigante de las compras nos ofrece miles de artículos que se encuentran rebajados y al mejor precio. A continuación, te contamos cómo encontrar las mejores ofertas con la ayuda del nuevo asistente virtual de Amazon.

Sácale el mayor partido al nuevo Alexa+ Prime Day

Mañana comienza oficialmente el Prime Day de Amazon y este estará vigente hasta el 26 de junio, unos días en los que los descuentos irán apareciendo en la plataforma. De manera que tendremos que estar atentos, para no perdernos ninguna compra.

Amazon Echo Show con Alexa+ | Amazon

Este año contamos con una herramienta con la que hacer mucho más fácil el trabajo de búsqueda y filtrado de las ofertas. Tras su lanzamiento en abril, es la primera vez que Alexa+, la nueva inteligencia artificial generativa de Amazon, se enfrenta a una campaña de rebajas. De manera que podemos pedirle ayuda en nuestras compras, sin necesidad de usar los rígidos comandos del pasado. Se ha convertido en un asistente de compras, con el que podemos interactuar de forma natural, ya que es capaz de entender el contexto, analizar datos y ejecutar tareas complejas.

Para encontrar las mejores ofertas y chollos, sacando el máximo partido a Alexa+ podemos hacerlo de las siguientes formas:

Con la ayuda del asistente, ya sea pidiéndole de viva voz, a través de la app o de su web, podemos crear una guía de Prime Day exclusiva. Usando para ello datos como el historial de navegación, las compras pasadas e incluso nuestros intereses. Con lo que conseguiremos una lista filtrada con los mejores descuentos en los productos que más nos interesen. Además, Alexa nos explica los motivos por los que ha seleccionado cada una de las ofertas.

A menudo, a la hora de las compras, tenemos un presupuesto y no queremos gastar más de una cantidad estipulada en cada producto. Gracias a Alexa+, las horas de guardia esperando a que baje han pasado a la historia, ya que podemos pedirle que nos avise cuando el producto que nos interese baje de la cantidad estipulada. De manera que, si eso sucediera en algún momento, Alexa+ enviará una notificación a nuestro teléfono o los dispositivos Echo.

Otra de las opciones que nos ofrece es la posibilidad de comprar de forma automática los productos que tenemos claro que queremos. De manera que, al recibir la alerta de precio, podemos autorizar que se ejecute la transacción utilizando el método de pago predeterminado en nuestra cuenta. Así no te quedarás sin las ofertas más interesantes que vuelan.

En muchas ocasiones, estas ofertas no son tan buenas como nos lo parecen. Para detectar los posibles engaños, podemos valernos del asistente para preguntarle por el historial de precios de un artículo, antes de lanzarnos a comprar. De manera que rastreará la base de datos de los últimos meses para comprobar si se trata de una bajada real de precios o si ha estado más barato.