Las nuevas barras de sonido de Samsung presumen de inteligencia artificial

A nadie se le escapa que el sonido de las Smart TV en general es bastante malo. Su diseño ultra delgado en muchas ocasiones no es el mejor entorno para que un sonido de envergadura pueda salir de sus altavoces. Por eso muchas veces la mejor solución para mejorar el sonido es precisamente hacerse con unas barras de sonido competentes. Y eso es precisamente lo que ofrece Samsung con sus nuevas barras, que por supuesto utilizan la IA para mejorar de la mejor forma posible el sonido que emana de los contenidos que vemos en el televisor.

Nueva Samsung HW-Q990F para un público exigente

Esta nueva barra de sonido es el modelo más avanzado de ambos, y está claramente dirigido a un público exigente que busque un sonido premium. Cuenta con unos subwoffer activos duales, que son capaces de reproducir graves precisos y de mucha envergadura. La resonancia es mínima gracias a un nuevo diseño que reduce a la mitad el tamaño de la propia barra. La IA entra en juego para poder controlar diferentes aspectos de su sonido.

Samsung HW-Q990F | Samsung

Como por ejemplo el control dinámico de graves, que permite disfrutar de un sonido equilibrado que evita las distorsiones y que proporciona un balance muy equilibrado. La función Q-Symphony proporciona un sonido tridimensional que detecta la posición de otros altavoces inalámbricos de la marca, como pueden ser los marcos Music Frame.

Una vez que los detecta, puede adaptar el sonido y para que los efectos de audio tengan en cuenta la posición espacial de estos. Por último, Active Voice Amplifier puede reducir el ruido de fondo para que los diálogos de los contenidos se escuchen de forma clara y nítida, para lo que analiza en tiempo real lo que estamos viendo en cada momento.

Nueva Samsung HW-QS700F para un uso más versátil

Esta otra barra de sonido tiene una vocación más versátil. Esta tiene un diseño más delgado, que se integra muy bien en cualquier mesa o mueble de nuestro salón. Se puede colocar tanto vertical como horizontalmente, ya que el sensor giroscópico se encarga de averiguar la posición en la que se encuentra, y, por tanto, adaptar el sonido para que aproveche mejor su posición. Ha sido diseñada para montaje en pared o sobre cualquier mobiliario, y en cualquiera de estos casos proporcionar el mejor sonido posible.

Samsung HW-Q990F | Samsung

En este caso, las especificaciones de sonido son más versátiles, y no se centran tanto en el sonido tridimensional o en el trabajo activo de la inteligencia artificial. Unas barras de sonido que han sido presentadas en el CES 2025 de Las Vegas, pero que de momento no tienen precio ni fecha aproximada de lanzamiento, entendemos que no tardarán mucho en llegar al mercado español, ya que la propia firma coreana las ha anunciado en nuestro país.

Unas barras de sonido que pueden complementar perfectamente el audio de nuestro televisor y mejorarlo con mucha más potencia, sobre todo en los graves, que es donde normalmente este tipo de dispositivos se ve más en desventaja frente a los televisores tradicionales de tubo, que tenían un diseño más propicio para servir como caja amplificadora.