El esperado Samsung Galaxy S25 Slim podría llegar con retraso

En apenas una semana se van a presentar los nuevos Samsung Galaxy S25 en un nuevo evento Unpacked celebrado por la firma coreana. En los últimos días, se han intensificado las filtraciones alrededor de estos teléfonos, y prácticamente lo conocemos todo de ellos antes de que se presenten. Incluso ya contábamos con que Samsung presentaría un cuarto modelo, el esperado Samsung Galaxy S25 Slim, un terminal que se caracterizaría por contar con un diseño muy pulido, con un grosor muy contenido. Ahora parece que nos tocará esperar para conocerlo.

No llegaría a tiempo para el Unpacked

Eso es al menos lo que hemos conocido ahora, según un filtrador chino, que ha publicado en la red social Weibo de aquel país un mensaje bastante directo y que deja las cosas un poco más claras de cara a la presentación de la próxima semana. En ese mensaje podemos leer que el Samsung Galaxy S25 Slim se presentaría más tarde, durante el mes de mayo. El mensaje es corto y directo, y tiene sus propias derivadas, que pasamos a valorar.

La publicación de Weibo traducida | Weibo

De esta forma, la semana que viene se presentarían los modelos habituales, como son los Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra. Mientras que este modelo Slim se haría de rogar todavía varios meses más. Eso sí, no le vemos mucho sentido al mes de mayo para su presentación, ya que no suele ser un mes donde la firma china, y otras, estén muy activos a la hora de lanzar móviles de alta gama, pero todo es posible obviamente.

La realidad es que nos extrañaba bastante que a día de hoy todavía no se hubiese filtrado una o varias imágenes de este modelo Slim mostrando su verdadera cara, ya que esto es algo usual en los lanzamientos de los coreanos. Así que tiene sentido que finalmente se retrase este modelo más delgado. Se espera que, como en el caso del Galaxy Z Fold 7 Special Edition, este teléfono llegue a un número limitado de países o regiones.

Algo que nos sorprende, puesto que en el mes de septiembre se espera que Apple presente su iPhone 17 Air, que será su particular visión también de los móviles ultradelgados, y en ese caso es de esperar que su distribución sea masiva en los diferentes mercados donde opera. Este teléfono debería llegar con un perfil ultra delgado, de algo más de 6 mm, que es lo que también podremos esperar del Air de Apple. Por lo demás, ofrecería potencia a raudales como sus compañeros de gama.

Con un procesador Snadpragon 8 Elite diseñado en exclusiva para móviles Galaxy. Vendría acompañado de una pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas. Esta, al contar con tecnología LPTO, tendría una tasa de refresco variable de 1 Hz a 120 Hz. Y podría presume de una cámara de alto nivel, con un sensor principal de 200 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles y otro telefoto también de 50 megapíxeles. Así que, a pesar de su gran delgadez, contaría también con una cámara de altos vuelos.