Nuevas Amazon Alexa Tablets: por fin con Google Play y Alexa+ integrada

Amazon ha dado un giro radical a su estrategia con las tabletas, si hasta ahora conocíamos a esta gama como las Fire Tablets, ahora parece que el cambio de rumbo es un hecho, y los de Seattle han optado por modernizarlas. Y lo hacen con algo que llevábamos años esperando, por fin la Google Play Store de fábrica, lo que nos da acceso a miles de apps, y la nueva Alexa+ integrada, el asistente de voz basado en IA generativa que es más inteligente y natural que nunca. En total se trata de tres nuevas tabletas, las Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 y Amazon Alexa Tablet 8.

Precio y disponibilidad

Estas tabletas se pondrán a la venta el próximo 19 de octubre. Y sus precios son los siguientes. La Amazon Alexa Tablet 12 Pro estará disponible por 499,99 euros y por 559,99 euros para la versión Nanomatte, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La Amazon Alexa Tablet 11 parte de los 329,99 euros, con 8 GB + 64 GB. Mientras que la Amazon Alexa Tablet 8 cuesta 229,99 euros, para la versión de 4 GB + 64 GB. El teclado para Tablet Pro cuesta 139,99 euros y el lápiz táctil 84,99 euros.

Amazon Alexa Tablet 11 | Amazon

Tabletas de todos los tamaños

Ahora tenemos modelos de hasta 12 pulgadas, con solo 6,5 mm de grosor, integra una pantalla de 12 pulgadas con densidad de 280 ppp, tasa de refresco de 120 Hz, y un factor de forma de 3:2. Llega con un chip de 8 núcleos de 4 nm acompañado de hasta 16 GB de RAM. La autonomía nos ofrece hasta 16 horas de batería en reproducción de vídeo, cuatro altavoces con Dolby Atmos y Wi-Fi 6E. Llega tanto en una versión estándar como con la pantalla Nanomatte, que ha sido grabada mediante fotolitografía para reducir reflejos manteniendo la fidelidad de color. Además, llega con distintos accesorios para sacarle el máximo partido, como un teclado magnético y el lápiz activo USI 2.0 con 4.096 niveles de presión.

Hay otro modelo un poco más pequeño, el Amazon Alexa Tablet 11. Esta cuenta con una pantalla de 11 pulgadas y una resolución 2.5K, con densidad de 276 ppp, una tasa de refresco de 90 Hz y un factor de forma de 16:10. El procesador cuenta con 8 núcleos, no sabemos exactamente cuál es, y tiene 8GB de memoria RAM. Mientras que la autonomía de la batería es de hasta 15 horas con una carga completa. El sonido presume del estándar Dolby Atmos.

Por último, hay un modelo aún más compacto, la Amazon Alexa Tablet 8, que llega con una pantalla de 8,7 pulgadas de diagonal. En este caso tiene una memoria RAM de solo 4 GB, y presume de Wi-Fi 6 de alta velocidad y 14 horas de autonomía de batería. Su peso es de solo 329 gramos.

Alexa+ integrada en todos los modelos

Con la nueva Alexa se añade inteligencia en pantalla, ya que analiza el contenido visualizado para ofrecer ayuda en tiempo real sobre rutas, calendarios o productos, y sesiones en directo para mantener conversaciones fluidas por voz. Si te preocupa la privacidad, estas funciones se mantienen desactivadas de forma predeterminada. Además, ahora estrenan el modo de lectura Kindle, que ofrece una luz azul reducida, de hasta 20 horas de batería e integración con las herramientas de anotación de Kindle Scribe.