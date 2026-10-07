Apple se habría aliado con LG para competir con Amazon en el hogar inteligente

No cabe duda de que el hogar inteligente es un mercado con muchísimo potencial, que lleva creciendo desde hace varios años, y en el que sobre todo Amazon ha sabido moverse como pez en el agua. Mientras que Google ha impulsado un ecosistema muy sólido, y ha entrado de puntillas en el hardware para este, ha obtenido mucho más éxito que Apple, que con su HomeKit y una gama muy limitada de dispositivos parece no haber priorizado este importante segmento. Ahora parece que eso va a cambiar, y como apuntaban los rumores desde el año pasado, va a apostar fuerte por esta categoría, y lo hará de la mano de uno de los mayores fabricantes de electrónica de consumo del mercado.

Una inesperada colaboración

Si, una vez más Mark Gurman ha desvelado un acuerdo de Apple con un destacado fabricante de tecnología de consumo, que tendría como objetivo impulsar el ecosistema de internet de las cosas de la compañía californiana. La elegida habría sido LG, y con ella estarían desarrollando un gran número de dispositivos para lanzar una nueva gama, que metería a Apple de lleno en el mercado de IOT frente a Amazon.

En su nueva publicación, Gurman ha desvelado que Apple se ha asociado con LG para fabricar dispositivos de Internet de las cosas. Y ha detallado una lista con los productos que estarían ya en desarrollo bajo esta asociación, y desde luego es una lista bastante amplia que demuestra que los de Cupertino se están tomando muy en serio el ecosistema del hogar inteligente.

Entre los productos que estarían en desarrollo, habría un timbre, una cerradura inteligente, un termostato, una cámara de interior, otra de exterior, otra de exterior con focos, y otros productos que no ha detallado. La idea de Apple sería convertirse en un rival directo tanto de Amazon, en primer lugar, como de Google, para comenzar desde cero en un segmento donde apenas han tenido presencia a lo largo de los años, a pesar de tener a HomeKit como uno de los tres grandes ecosistemas de hogar inteligente.

No es la primera vez que se habla de esto, de hecho, Gurman y otros analistas habían avanzado ya que Apple estaba desarrollando este tipo de dispositivos. Pero ahora tenemos más claro que la apuesta es muy ambiciosa y que Apple se asociará con el gigante coreano, imaginamos que sobre todo para poder contar con un apoyo de primera en la fabricación y distribución de los productos, que en este caso, están más orientados al hogar y, por tanto, a un canal de distribución un tanto distinto donde los coreanos se mueven mejor.

La realidad es que LG nunca ha lanzado dispositivos de este tipo de manera masiva, vamos, no es un gran referente en esas categorías, pero sí que tiene mucha experiencia con ThinQ, su ecosistema de hogar conectado, en el que hay sobre todo grandes electrodomésticos, y no tanto dispositivos de vigilancia o seguridad basados en tecnologías inalámbricas, como lo que va a desarrollar junto a Apple.