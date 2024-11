Nueva Redmi Smart Band 3: la pulsera que lo tiene todo por apenas 20 euros

Xiaomi cuenta con una nueva pulsera barata, se trata de la nueva Redmi Smart Band 3, que acaba de presentar en China. Es una pulsera que como ya estamos acostumbrados, nos ofrece todo lo que podemos necesitar para nuestro día a día en términos de monitorización de salud, y además con un precio que al menos en el país asiático es sencillamente ridículo. Eso es al fin y al cabo lo que nos parece más interesante de estas pulseras, su espectacular relación de prestaciones y precio. Vamos a conocer todas sus especificaciones, porque son realmente interesante para su coste.

Una pulsera colorida, con mucha autonomía y a precio ridículo

Eso es lo que nos ofrece esta Redmi Smart Band 3, una pulsera que llega una vez más ocn un diseño que se puede concebir también como un reloj, ya que su pantalla es más ancha y rectangular que la de las Smart Band 9 de Xiaomi. Esta tiene una diagonal de 1,47 pulgadas, que tiene una frecuencia de actualización de 60Hz, por lo que sus movimientos son más suaves, así como una resolución de 320x172 píxeles.

Redmi Smart Band 3 | Xiaomi

La pulsera es bastante delgada y liviana, cuenta con un peso de solo 16,5 gramos, y su perfil no supera los 9mm, lo que está verdaderamente bien equilibrado para ni enterarse de que la llevamos en la muñeca. Es capaz de hacer seguimiento de hasta 50 deportes o actividades deportivas. Por supuesto puede hacer seguimiento de nuestra frecuencia cardiaca, así como de la saturación de oxígeno en sangre, e incluso seguimiento de la calidad de nuestro sueño.

Redmi Smart Band 3 | Xiaomi

Las esferas que podemos elegir para su interfaz son más de 100, por lo que encontramos diseños para todos los gustos. La autonomía de esta pulsera también es uno de sus puntos fuertes. Ya que con una carga completa es capaz de mantenerse encendida durante 18 días. En el caso de que la usemos de una manera más intensiva, esa autonomía se reduce a la mitad, hasta los 9 días.

Es resistente al agua hasta 5 atmosferas o 50 metros de profundidad, ideal para poder practicar deportes de agua sin temor a que pueda dañarse. Hay NFC, aunque en realidad no tiene una utilidad clara más allá de la que le quieran dar terceros desarrolladores, por lo que de momento está por ver de qué son capaces y por tanto no está pensado para hacer pagos móviles. Como es obvio por su precio, no hay GPS integrado, y por tanto nos toca usar el del teléfono durante nuestras actividades físicas.

Un precio de auténtico derribo

Y es que a quien se le diga que esta pulsera tiene un precio de apenas 20 euros al cambio, desde luego que no se lo creería. Por supuesto hablamos del precio en China, donde suele ser más bajo. Se espera no obstante que esta pulsera se lance en España en un futuro próximo, posiblemente a tiempo para el Black Friday. Y que lo haga en una franja de precio de entre los 25 y 30 euros, un precio espectacular igualmente de hacerse realidad.