La nueva DJI Osmo Pocket 4 estrena sensor de 1” y grabación 4K a 240fps

DJI ha lanzado una nueva generación de su popular cámara de vídeo. Esta se ha convertido en una de las más populares del mercado, sobre todo entre bloggers, que han visto en ella la compañera perfecta de fatigas diarias. Su tamaño ultra compacto y su creciente capacidad de grabar contenidos de calidad ha hecho de ella un imprescindible para muchos. Ahora la cuarta generación promete aún más calidad, gracias a un sensor más grande, y más almacenamiento para no tener que recurrir a una tarjeta microSD:

Precio y disponibilidad

La cámara llega en tres variantes diferentes, como son el Pack Esencial que cuesta 479 euros e incluye la cámara Osmo Pocket 4, un cable PD USB-C a USB-C, el asa con rosca de 1/4″ y una funda de transporte portátil. El Pack Estándar de 499 euros añade también este conjunto añade una abrazadera para el estabilizador y una correa para la muñeca oficial de DJI.

Por último, el Pack para creadores que cuesta 619 euros, ofrece el transmisor DJI Mic 3 completo, con clip magnético, antivientos, imán y cable de carga, una luz de relleno, un mini trípode Osmo y una bolsa de transporte.

Sensor más grande para mayor detalle

La principal novedad de esta cámara es que incorpora un sensor más grande. Concretamente un sensor CMOS de 1 pulgada capaz de grabar vídeo ultra HD en 4K a 240 fps, respaldado por 14 pasos de rango dinámico y un perfil de color D-Log de 10 bits para destacar en entornos de poca luz. El almacenamiento interno es muy rápido, más que nunca, y ya no hace falta ir con una tarjeta microSD encima.

Porque incluye 107 GB de almacenamiento interno, el cual permite transferencias de archivos a velocidades de hasta 800 MB/s. Otro aspecto que mejora, es el del propio diseño de la cámara, ya que ahora tiene unos controles físicos mejorados. Estrena por primera vez un Joystick 5D para mover y centrar la cámara, acompañado de dos nuevos botones debajo de la pantalla, uno que utilizamos directamente para el zoom y otro para preajustes personalizados.

También estrena un nuevo software de seguimiento, más sofisticado. Se trata de ActiveTrack 7.0, que permite seguir a un sujeto incluso usando un zoom de 4×. Y añade funciones de bloqueo o prioridad de objetivos registrados, y control gestual para iniciar grabaciones o activar el seguimiento con la palma de la mano. Ahora su batería permite pasar del 0 al 80 % de carga en tan solo 18 minutos, lo que no está nada mal, siempre y cuando tengamos el cargador adecuado.

Y por último, en términos de sonido esta DJI Osmo Pocket 4 es mejor que nunca, ya que nos ofrece soporte para una nueva luz de relleno acoplable y permite la grabación de audio de 4 canales mediante la conexión directa con transmisores como los DJI Mic 2, Mic 3 y Mic Mini. Como veis, es una cámara que mejora algo que pensábamos que era difícil de llevar más allá, pero DJI ha encontrado la manera de hacerla aún mejor y justificar el salto a esta nueva generación.