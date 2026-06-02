La nueva Asus ROG Xbox Ally X20 viene junto a unas gafas con pantalla de "170 pulgadas"

ROG se ha convertido en una de las marcas más importantes y absoluta tendencia en el mercado gaming. Y sobre todo lo ha hecho por su gama de videoconsolas portátiles, que como sabéis nos ofrecen una alternativa perfecta a Steam Deck, el PC con Windows de mano, que nos permite jugar a nuestros títulos favoritos en Steam o cualquier otra plataforma desde un dispositivo portátil. Ahora han lanzado una nueva consola, pero que viene con un añadido muy potente, unas gafas que podemos conectar a la consola para disfrutar de una pantalla enorme.

Ficha técnica de la nueva Asus ROG Xbox Ally X20

Una consola que obviamente tiene mucho en común con sus compañeras de gama, pero que en este caso destaca por aspectos concretos, incluso más allá de esas gafas que vienen con ellas en pack. Y es que las lentes del as gafas de esta nueva consola de Asus tiene pantallas micro OLED, con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, y un mínimo tiempo de respuesta de 0,01 ms.

Asus ROG Xbox Ally X20 | Asus

Sin duda el gran atractivo de este pack son esta gafas xReal R1 Edition 20, que junto a la consola tienen un tinte negro con toques dorados para celebrar el 20 aniversario de la marca. Estas gafas se conectan directamente al puerto USB C de la consola, y a través de él saca la señal de la pantalla para mostrarla en las lentes de las gafas. Y lo hace con un tamaño enorme para nuestros ojos, de nada menos que 171 pulgadas, con un ángulo de visión de 57 grados.

Entrando en los detalles de la consola, lo que ha mejorado sin duda es la tecnología OLED de la pantalla, que ahora tiene una diagonal de 7,4 pulgadas, con resolución Full HD también y relación de aspecto de 16:9. Por tanto no es solo OLED, sino que además ha crecido 0,4 pulgadas respecto de la Ally X lanzada anteriormente. En este caso cuenta con una tasa de refresco de 120Hz.

Esta ofrece un brillo pico de hasta 1400 nits, frente a los 500 nits de la otra generación, esto es un punto muy importante. En términos de potencia, cuenta con un procesador AMD Z2 Extreme de 8 núcleos que funciona con una potencia de 5 GHz, y viene acompañado a nada menos que 24GB de memoria RAM LPDDR5X, el almacenamiento interno corre a cargo de un SSD NVMe de 1TB. Es básicamente la misma configuración de la Ally X en términos de rendimiento.

Llega con USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort, un USB-C 4.0 con Thunderbolt 4 y DisplayPort 2.1 con soporte FreeSync, así como una salida para auriculares de 3,5 mm. También hay Wifi 6E, Bluetooth 5.4, así como ranura microSD Express de almacenamiento rápido. También cuenta con altavoces estéreo Dolby Atmos. Sus dimensiones son de 300 x 121 x 27,5-51,3 mm y su peso es de 756 gramos.

Por tanto es algo más grande y pesada, se entiende por su pantalla más grande. Su batería es de 80Whr con carga rápida de 68W de potencia. Aquí lo desconcertante es que esta nueva consola solo se vende con las gafas, que no son baratas, y rozan los mil dólares. Y qué sentido tiene jugar con las gafas puestas mientras controlas el juego desde la consola portátil que ya tiene una pantalla enorme, desde luego es cuando menso desconcertante.