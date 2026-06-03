La Roomba Plus 415 Combo llega a España junto a la Base AutoWash

Si hay un sinónimo de robot aspirador, ese es sin duda alguna el nombre de Roomba. Y hoy hemos conocido un nuevo modelo que viene a engrosar su gama media, que, por cierto, cada vez cuenta con una mejor relación de prestaciones y precio. Una aspiradora que destaca por contar con una base de autovaciado, que la hace extremadamente sencilla de utilizar, sobre todo por un mantenimiento mínimo, ahora se puede comprar en España.

Precio y disponibilidad

Ya está disponible en España a través de la tienda web oficial iRobot, donde su precio de venta al público es de 499€, por lo que es una excelente opción y muy completa por el precio que tiene.

La nueva Roomba Plus 415 Combo llega a España | iRobot

Ficha técnica de la nueva Roomba Plus 415

Esta aspiradora nos ofrece todo lo necesario para que de manera autónoma nos deje los suelos relucientes, mientras, por ejemplo, pasamos el día en el trabajo, y así disfrutar de un suelo limpio a nuestro regreso. Este es un robot aspirador y friegasuelos que destaca por ofrecer una potencia de succión de 20.000 Pa, lo que se traduce en una fuerza 2,8 veces superior para extraer eficazmente el polvo fino, las migas, la suciedad incrustada y el pelo de mascotas.

Viene integrado en un diseño que es un 21% más compacto, por lo que tiene la agilidad necesaria para acceder fácilmente y limpiar a fondo debajo de las camas, los sofás y otros muebles de difícil acceso. Esta nueva Roomba combina el aspirado y el fregado simultáneo en una única pasada mediante el uso de las mopas DualClean y una exclusiva tecnología SmartScrub.

Con esta innovadora función aplica una presión adicional para lograr un fregado mucho más intensivo y profundo en aquellas zonas de la casa que están especialmente sucias. La navegación es totalmente inteligente, gracias a la moderna tecnología de navegación ClearView con LiDAR, que permite que el robot cree mapas de nuestro hogar con mucha precisión, optimizando constantemente las rutas para garantizar una cobertura eficiente incluso en los espacios más complejos y con numerosos obstáculos.

A la hora de proteger los textiles, cuenta con cepillos antienredos y el sistema Carpet Boost, que es capaz de detectar la presencia de alfombras y elevar automáticamente la almohadilla de fregado hasta 10 mm antes de cruzarlas, evitando de esta manera que se mojen y garantizando una sesión de limpieza continua. Aunque sin duda lo más destacado es su nueva base AutoWash.

Este sistema automatiza gran parte del mantenimiento al vaciar de forma automática el depósito de suciedad, además de lavar las mopas de forma opcional a temperatura ambiente y secarlas a 45°C tras finalizar cada ciclo de limpieza. Lo que reduce al mínimo la necesidad de nuestra intervención y evita la aparición de malos olores. Y por supuesto, desde la app de iRobot podemos programar rutinas diarias, seleccionar habitaciones concretas o configurar todo tipo de preferencias de limpieza.