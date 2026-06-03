Los dos hábitos que están detrás de casi la mitad de los cánceres prevenibles

Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, los expertos insisten en que una parte importante de los casos podría prevenirse. Así lo señala un reciente análisis liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que concluye que cerca del 38% de los cánceres diagnosticados están relacionados con factores de riesgo modificables.

Entre todos ellos, dos destacan claramente por encima del resto: el tabaco y el alcohol. Según los investigadores, fumar estuvo relacionado con el 15% de todos los nuevos casos de cáncer registrados en 2022, convirtiéndose en el principal factor de riesgo prevenible.

El consumo de alcohol ocupa el segundo lugar. El estudio estima que estuvo detrás del 3,2% de los nuevos diagnósticos, lo que equivale a unos 700.000 casos en todo el mundo. Sumados, el tabaco y el alcohol son responsables de casi la mitad de todos los cánceres considerados prevenibles por los expertos.

Los investigadores recuerdan que el tabaquismo no solo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. También está relacionado con otros tumores frecuentes, como los de vejiga, garganta, esófago, riñón o páncreas. De hecho, sigue siendo uno de los factores que más contribuyen al desarrollo de la enfermedad a nivel global.

Por su parte, el alcohol también ha sido vinculado a distintos tipos de cáncer, entre ellos los de hígado, mama, colon y esófago. Aunque muchas personas desconocen esta relación, los expertos advierten de que no existe un nivel de consumo completamente libre de riesgo cuando se habla de cáncer.

Además del tabaco y el alcohol, el análisis señala otros factores que también pueden influir en el desarrollo de tumores, como la obesidad, el sedentarismo, la contaminación del aire o determinadas infecciones. Sin embargo, los autores destacan que reducir el consumo de tabaco y alcohol sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir millones de casos de cáncer en todo el mundo.