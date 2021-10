La nueva bicicleta eléctrica que vende Xiaomi cuesta menos de 150 euros

Las bicicletas eléctricas se están convirtiendo en una de las mejores alternativas a la movilidad urbana, que en estos tiempos es cada vez más importante a la hora de reducir las emisiones y reducir en la medida de lo posible los efectos del cambio climático. Con la pandemia la bicicleta se ha convertido en un bien de primera necesidad para muchos, tanto para el ocio, como para ponerse en forma o incluso ir a trabajar o estudiar. Xiaomi es una de las firmas más activas en este campo, no solo con sus propias bicicletas, sino con otras muchas que pone a la venta y pertenecientes a su ecosistema. De hecho, las bicicletas eléctricas asiáticas cada vez son más comunes, aunque lamentablemente en España no son tan baratas como en China, valga el ejemplo de esta bicicleta de la que nos hacemos eco hoy y que tiene un precio de risa.

Así es la nueva Baicycle S1

Esta bicicleta nos recuerda mucho a las Himo con ruedas de 12 pulgadas que tan populares se han hecho en las tiendas de importación chinas. Su aspecto es bastante similar a estas, y nos equivocamos al advertir que muchas de las piezas de estas bicicletas son recicladas de otros modelos, pero es algo que puede explicar su precio tan bajo. Esta cuenta con ruedas de 12 pulgadas, muy pequeñas, lo que facilita su transporte. Como es habitual, cuenta con un motor de 250W, que nos permite alcanzar velocidades de 25km/h con ayuda de nuestro pedaleo. La batería es capaz de ofrecernos hasta 26 kilómetros de autonomía, suficiente para los desplazamientos diarios por la ciudad.

Baicycle S1 | Xiaomi Youpin

Un aspecto que nos ha parecido bastante llamativo es que cuenta con una llave que la enciende de forma segura, y la protege cuando no la usamos. Vamos, que tendremos que “arrancar” la bici con esta llave, como lo haríamos con un coche, para poder moverla. Por tanto, sin ella nadie podrá moverse con ella, al menos en su modo eléctrico. Como en el caso de otras bicis Himo y Xiaomi que hemos conocido, esta se pliega parcialmente, concretamente su manillar puede doblarse y quitarse el sillín fácilmente, lo que reduce mucho su tamaño para transportarla. La pantalla integrada en el manillar nos muestra el nivel de batería restante.

Baicycle S1 | Xiaomi Youpin

Esta batería cuenta con numerosos sistemas de protección ante posibles problemas, como contra sobretensiones, cortocircuitos, contra el sobrecalentamiento o frente a las sobrecargas. Esta batería cuenta con 30 pilas de litio de alta calidad que entregan una potencia de 216Wh. La autonomía de 26 kilómetros es en el modo eléctrico exclusivamente, si se combina con el pedaleo se puede alargar mucho más. Y es que este tipo de bicicletas puede funcionar como una “moto” ya que tienen un modo eléctrico exclusivo en el que no hace falta pedalear y solo tenemos que accionar el acelerador.

Algo que no es legal en nuestro país, por lo que su importación puede estar sujeta a ciertos problemas. Eso sí, no vais a encontrar una bicicleta eléctrica más barata que esta, ya que llega a la plataforma de financiación de Xiaomi Youpin con un precio al cambio de 133 euros. Fuera de la campaña de financiación su precio será de uno 200 euros. Habrá que recurrir a importarla, donde ya no será tan barata, aunque no sería raro poder hacerse con ella por 400 o 500 euros.