La nueva Atari Gamestation Go es una portátil retro con un diseño único

El resurgimiento de las consolas portátiles es tal que actualmente son mucho más numerosas que las de sobremesa, al menos el ritmo de lanzamientos es mucho más elevado en las videoconsolas de mano. Y mayoritariamente el público de estas consolas consume videojuegos retro, que a su vez es otra fiebre que tanto quienes vivimos aquellos tiempos en primera persona, como quienes se acercan a ellos como al cine clásico, agradecemos tremendamente. Ahora Atari se vuelve a recrear en esta ola de nostalgia con una videoconsola portátil que presume de un diseño retro pero muy original.

Así es la nueva Atari Gamestation Go de My Arcade

Aunque hace unos días Atari junto a My Arcade había anunciado que durante el CES 2025 iba a presentar esta nueva videoconsola, la realidad es que ahora es cuando realmente podemos conocer todo sobre ella. Esta videoconsola viene a ser una especie de centro de entretenimiento del mundo de Atari, lo que quiere decir que en ella vamos a encontrar videojuegos retro de muchas épocas diferentes, lo que nos permitirá disfrutar no solo de los míticos juegos de sus primeras videoconsolas, sino también de franquicias más modernas, como Blades of Steel, su mítico pinball.

El diseño de la consola no puede ser más retro, con esos colores característicos de la marca, y esas rayas diagonaleshabituales de muchos dispositivos de finales de los 70 y primeros 80. Y en su diseño cuenta con dos elementos muy diferenciales, porque integra, por un lado, un trackball, un elemento de control muy común en la época, y que seguimos encontrando en algunos ratones, y además añade un teclado numérico físico, algo que como decimos, es muy raro de ver en una consola como esta. También tiene gatillos que vienen muy bien para títulos como los de pinball.

La pantalla de esta videoconsola cuenta con un tamaño de 7 pulgadas, e integra un conector HDMI para que podamos jugar con ella directamente en nuestro televisor o monitor. Además, se le pueden añadir dos controladores adicionales para jugar varios jugadores a la vez. También cuenta con Wifi para actualizaciones y también para añadir nuevos juegos que irán llegando poco a poco a los diferentes sistemas. Estos son básicamente son las Atari 2600, 5200, 7800, Arcade, M Network y la colección Atari Recharged.

Una consola que todavía tardará varios meses en llegar al mercado, ya que se espera que lo haga a lo largo del tercer trimestre de 2025. El precio aproximado sería de 149,99 dólares. También han mostrado un mando arcade, y otra mini consola que nos parece realmente interesante. Y es que cuenta también con teclado numérico, trackball y sticks, así como una pequeña pantalla vertical.

Podría estar dedicada a las primeras máquinas arcade que tenían una relación de aspecto de pantalla totalmente vertical. Incluso se han atrevido con una pequeña máquina de pinball de sobremesa, que integra seis mesas con las que rememorar aquellas partidas en los recreativos de los años 70, 80 y 90. Sea como fuere, la ola nostálgica parece que se encuentra en su pico, y que durante un tiempo nos va a seguir proporcionando dispositivos tan sorprendentes como estos.