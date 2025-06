Nothing Headphone 1 filtrados al completo con su precio y diseño

La firma de Carl Pei celebrará su evento más importante de este año el próximo 1 de julio. Y lo será porque entonces conoceremos a su primer móvil tope de gama, el Nothing Phone 3. Pero junto a él conoceremos también otro debut de la marca, y lo será en la gama de auriculares de diadema. Se tratará de los más avanzados que ha lanzado el fabricante, y contarán con un diseño y prestaciones a la altura. Al menos eso es lo que nos han desvelado las nuevas informaciones filtradas de este nuevo dispositivo.

Todo lo que ya se sabe de los Nothing Headphone 1

Estos auriculares llegarán al mercado para acompañar al primer gran tope de gama de la marca asiática. Y son unos auriculares que podríamos decir que son a Nothing lo que los AirPods Max a Apple, marcando el techo de la gama con unas características de sonido de primer nivel, y en un formato más asociado a los equipos de sonido de alta fidelidad, diseñados para quienes buscan una experiencia de excelencia escuchando música. Ahí es donde Nothing quiere competir con estos auriculares, al menos según esta última filtración que nos desvela mucho sobre ellos.

En primer lugar, su diseño será todo un lujo, ya que nos ofrecerá un tamaño bastante grande, y sobre todo el aspecto tan particular que tienen los productos de Nothing. Este es semitransparente, como el de sus teléfonos, en este caso con un diseño que a través del plástico transparente nos deja ver algunos de sus componentes, que en conjunto transmiten el aspecto, por ejemplo, de un tradicional casete.

En la imagen, se puede apreciar que estos auriculares tendrán botones físicos, imaginamos que, para controlar el volumen, así como para responder llamadas o entrar en el modo emparejamiento de Bluetooth. El diseño de estos auriculares, por lo que se ha visto en imágenes compartidas por 9to5Google, estaría disponible en color blanco y negro, como es habitual en la gama de los chinos.

Aquellos que han visto los auriculares, aseguran que además de conectividad inalámbrica, se podrán conectar mediante cable gracias al conector minijack de 3,5 mm. Esto vendría a demostrar la vocación de alta fidelidad de estos auriculares, ya que habitualmente se asocia a aquellos que reproducen música de Alta Resolución, y a través del cable es como mejor se puede acceder a todo el potencial de la reproducción de un archivo de audio de alta resolución.

Unos auriculares que estarán calibrados por KEF, uno de los fabricantes de equipos de sonido de alta fidelidad con mejor reputación en el mercado. Sobre el precio, las informaciones que se han filtrado hasta ahora nos desvelan que no serán baratos, pero tampoco como unos AirPods Max. Y es que estos nuevos auriculares de diadema de Nothing tendrían un precio de 299 euros en Europa, por lo que, en base a esta horquilla de precio, podemos confirmar que se posicionarán como una opción premium dentro no solo de la marca, sino de toda la gama de este tipo de auriculares.