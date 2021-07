Nokia lanza sus primeros auriculares Bluetooth con cancelación de ruido

No cabe duda de que el mercado de auriculares Bluetooth se encuentra en su mejor momento y no deja de crecer. Como nos demuestra que cada vez son más fabricantes los que están apostando por estos productos. Es el caso también de Nokia, que también se ha lanzado a este segmento, contando con auriculares como los que acaba de presentar, los nuevos Noise Cancelling Earbuds, que son los primeros auriculares de la firma con este formato completamente inalámbrico. Sin duda un dispositivo que destaca por muchas características interesantes.

Características de los Nokia Noise Cancelling Earbuds

No cabe duda de que la gran característica que ofrecen estos auriculares es la cancelación de ruido activa, la cual es prácticamente imprescindible en cualquier auricular que se lanza al mercado actualmente y que quiere tener algo de protagonismo o atención por parte de los consumidores. En esta ocasión se trata de unos auriculares que pueden reducir el ruido periférico hasta en 25 dB, por lo que vamos a poder escuchar nuestra música, contenidos visuales o llamadas en un entorno mucho más silencioso si donde nos encontramos realmente no lo es. Estos cuentan con unos drivers de 13mm, que nos garantizan un sonido potente y con entidad, dando así un salto de calidad en este aspecto respecto de otras propuestas de la marca anteriores.

Nokia Noise Cancelling Earbuds | Nokia

Son unos auriculares que nos ofrecen una autonomía bastante notable, que es de cinco horas con la batería integrada en los auriculares, aunque esta desciende levemente cuando hablamos de usar la cancelación de ruido activa. Por otro lado la autonomía crece hasta las 20 horas si tenemos en cuenta que la funda de estos auriculares cuenta con una batería integrada de 400mAh, que cargará nuestros auriculares mientras no los utilizamos. La conectividad con la que cuenta es Bluetooth 5.0. Para saber el nivel de batería restante no solo podremos mirar al teléfono, sino también a una serie de LED que nos dirán cuánta batería le queda a la funda, que por otro lado se puede cargar mediante un cable USB tipo C. Estos llegan también con compatibilidad con el asistente de Google.

Estos auriculares cuentan con un diseño In Ear, que cuenta con almohadillas para adaptarse a nuestro oído, de hecho podremos acceder a diferentes tamaños que vienen junto con estos. Como es habitual en Nokia, el diseño es bastante elegante, por lo que podremos vestir con ellos, o hacer deporte indistintamente. Estarán disponibles en dos colores, tanto azul como negro. De momento no sabemos si llegarán a España, pero al menos de momento en Europa el precio de estos auriculares es de 99,99 euros, un precio más que apropiado para unos auriculares que cuentan con cancelación activa de ruido y que cuentan con la calidad que le presuponemos a una marca como Nokia. Sin duda una buena contribución de Nokia a este mercado en plena efervescencia que es el de los auriculares completamente inalámbricos. Lo normal es que la firma nórdica traiga a España estos auriculares, pero de momento lo desconocemos.