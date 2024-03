Móviles Samsung: así puedes gestionar las apps en segundo plano

Además de las aplicaciones que tenemos abiertas y estamos utilizando, en nuestros dispositivos al mismo tiempo se llevan a cabo otras acciones, estas pasan desapercibidas ya que se realizan en segundo plano. Si quieres saber qué aplicaciones están llevando a cabo alguna acción sin percatarse de ello, en tu móvil Samsung, así puedes hacerlo.

Aplicaciones con procesos abiertos en segundo plano

A menudo nuestros dispositivos se ralentizan o gastan mucha batería cuando a simple vista parece que no estamos haciendo nada. Esto es debido en parte porque parte de los recursos del mismo se invierten en procesos que no vemos y que pasan inadvertidos. Estos son conocidos como segundo plano. Aunque existe una forma rápida y sencilla de saber qué es lo que hace nuestro móvil cuando aparentemente no tenemos ninguna aplicación abierta. Comprobarlo es de lo más sencillo, desde la pantalla principal de nuestro móvil Samsung, desliza el dedo desde la parte inferior de la pantalla. para desplegar las aplicaciones abiertas.

Comprobando actividad en segundo plano | TecnoXplora

En este caso al no estar ejecutando ninguna app, la pantalla parece vacía, aunque si nos fijamos en la parte superior de esta. En concreto en la parte izquierda podemos ver un pequeño menú. Algo que solemos pasar por alto, pero si pulsamos sobre este, accederemos a una nueva ventana, en la que veremos el listado de las aplicaciones que están realizando algún tipo de proceso en segundo plano.

De manera que, desde esta nueva ventana emergente, además de comprobar los procesos también podemos detenerlos. Simplemente tocando el botón “ detener ” junto a cada una de las opciones.

Con esto lo que conseguimos es gestionar los recursos de nuestro móvil y evitar que se sigan ejecutando las acciones que hasta ahora se producían en segundo plano.

Esto es importante sobre todo cuando tenemos poca batería o queremos optimizar al máximo el uso de nuestros dispositivos. A menudo estas aplicaciones llevan a cabo tareas de mantenimiento. O en el caso de las aplicaciones de correo o mensajería, para comprobar si tenemos nuevos mensajes, por lo que están constantemente conectándose a Internet con el gasto de energía que eso provoca. Por lo que si queremos economizar al máximo la energía no está de más comprobar este tipo de cosas.

Otro de las funciones que consumen mucha energía y recursos además del Wifi son las conexiones inalámbricas como el Bluetooth. Su uso también tiene un gran impacto sobre las baterías y pueden mermar las rápidamente.

Los teléfonos móviles no son los únicos dispositivos que llevan a cabo este tipo de funciones, esto también sucede en tabletas inteligentes, así como en los smartwatches. Del mismo modo podemos observar cómo estos agotan sus baterías, cuando aparentemente no estamos realizando ninguna acción. Por lo que también es interesante revisar las aplicaciones que están funcionando en segundo plano. En este caso lo haremos desde el propio reloj. Recordemos que las aplicaciones se ejecutan de forma automática, aunque siempre podemos gestionar desde los ajustes y conceder el permiso pertinente o no para que estas comiencen a funcionar.