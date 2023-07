Los mejores lectores de libros electrónicos para disfrutar en verano

El verano ya está aquí y no hay nada más agradable que disfrutar de un buen libro en vacaciones. Sí, ese momento en el que te evades de todo y disfrutas de esa lectura pendiente desde hace demasiado tiempo. Y para ello, nada como elegir los mejores lectores de libros electrónicos.

Si no has tenido un dispositivo de este tipo y te gusta leer, ya te adelantamos que un salto de calidad notable. Aunque no lo creas, al final ya no echas de menos el tacto tan característico, ni el pasar páginas. En cambio, la idea de llevar tu biblioteca en un solo equipo, es un valor a tener en cuenta. Así que no te pierdas este top con los mejores lectores de libros electrónicos o ebook readers para el verano.

Lectores de libros electrónicos que no te decepcionarán

Por experiencia, ya te adelantamos que a la hora de elegir un lector de libros electrónicos, lo barato sale caro. Claro que puedes comprar un modelo por 50 o 70 euros, pero la experiencia de uso no será la mejor. Tiempos de espera eternos, transiciones lentas... Así que mejor invertir un poco más y evitar desesperarte. Así que vamos a recomendarte dos modelos de gama alta y otros dos lectores por menos de 200 euros que cumplirán con nota.

Además, nos hemos centrado en Kobo y Amazon Kindle, ya que son los referentes en el sector y dos fabricantes que garantizan la mejor experiencia de uso en su familia de dispositivos. Sin más, te dejamos nuestra selección.

El primer lector de libros electrónicos que queremos recomendarte es el Kobo Elipsa 2EA. Sencillamente, es el modelo que uso y me ha dado muy grandes resultados. Un modelo que destaca por ofrecer una diagonal de 10,3 pulgadas, lo que garantiza una lectura exquisita.

Kobo elipsa 2E | Kobo

Y su pantalla con tecnología Carta E ink 1200 y modo noche te permitirá leer tus libros preferidos a cualquier hora del día. Por otro lado, Kobo Elipsa 2EA no es solo un lector de libros electrónicos, ya que a través de su lápiz táctil podrás tomar anotaciones, dejar marcas y lo que te apetezca. Súmale una gran autonomía y facilidad de uso para tener el mejor lector de libros para el verano. Si te interesa, lo puedes comprar en Amazon.

Como alternativa, tenemos al Amazon Kindle Scribe, un modelo que también presume de una pantalla más grande de lo habitual (10,2 pulgadas) y un lápiz inteligente que también te permitirá dibujar o tomar notas. Cuenta con modo noche y una gran capacidad de almacenamiento, por lo que es un modelo muy completo y que no te decepcionará.

Kindle Scribe | Amazon

Viendo las excelentes valoraciones que tiene, estemodelo disponible en Amazonno te decepcionará en absoluto si buscas un lector de libros electrónicos para tomar notas. ¿Tienes un presupuesto más ajustado? Vamos con dos opciones por debajo de los 200 euros por si buscas un lector de libros electrónicos más económico y que cumpla con tus necesidades.

Si buscas lectores por menos de 200 euros, tenemos el Kobo Clara 2E, un lector de libros con pantalla de 6 pulgadas y que destaca por ser muy compacto. Un modelo con brillo ajustable y tecnología de reducción de la luz Azul con ComfortLight Pro para garantizar la mejor experiencia de visualización. Y su capacidad para hasta 12.000 libros electrónicos te garantiza unas cuantas horas de lectura, además de ser resistente al agua, por lo que es un modelo perfecto para usar en la playa o la piscina. Viendo su precio en Amazon, es otro ebook reader para el verano que no debes dejar escapar.

Y como segunda opción, no podía faltar el Amazon Kindle, el modelo más sencillo del gigante de las ventas y que ofrece una pantalla de 6 pulgadas y 16 GB de memoria RAM. Este modelo no es resistente al agua, pero no encontrarás otro lector de libros electrónicos decente a un precio tan ajustado. Si te interesa, lo puedes comprar en Amazon.