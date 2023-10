Los mejores enchufes inteligentes para usar en exteriores

Hemos hablado mucho de las ventajas de usar enchufes inteligentes en nuestro hogar. Además de controlar dispositivos a distancia, permiten convertir en inteligentes otros dispositivos que de por sí carecen de wifi o conectividad bluetooth y no podemos controlar de otra forma a distancia. Pero no solo podemos hacer uso de estos en el interior de nuestras casas, también en el patio, jardín o incluso en la terraza, donde estarán sometidos a las inclemencias del tiempo. Por ello, te traemos una selección de enchufes inteligentes para exterior.

Enchufes inteligentes resistentes a las inclemencias del tiempo

Ahora con la entrada del otoño, llegan las lluvias y los días de frío, atrás queda el verano en las que las agradables temperaturas nos invitan a pasar más tiempo al aire libre. Durante el verano puede que hayamos usado estos gadgets inteligentes para activar o desactivar las luces del jardín, pero ahora con las lluvias no nos atrevemos a dejarlos puestos. Sobre todo, porque estos no están diseñados para resistir la humedad. La electricidad y el agua no son buenas compañeras por lo es preferible no arriesgarnos y sustituir los enchufes inteligentes convencionales por alguno de estos modelos de exterior. De este modo nos aseguramos de no tener contratiempos.

Enchufe inteligente UCOMEN | UCOMEN

Comenzamos con un enchufe de exterior Wifi compatible tanto con Alexa como con Google Home. Fabricado por UCOMEN se comercializa en pack de dos unidades. Mantiene una conexión estable con la WLAN incluso en condiciones meteorológicas adversas, de lo que lo protege su robusta carcasa. Dispone de la app smartlife para su configuración y control. Gracias a sus sistemas de seguridad protege los dispositivos conectados de sobrecargas y cortocircuitos. Además, su uso nos proporciona un ahorro en la factura de la luz ya que podemos programar los horarios de encendido y apagado de los mismos. Su precio es de 29,99 euros.

Enchufe inteligentes de exterior MEROS | MEROS

Otra muy buena opción es el Meros, un enchufe con dos tomas de exterior con dos tomas y tecnología wifi. Dispone de certificación de impermeabilidad IP44. Incluye temporizador y personalización de horarios, además de aplicación móvil con la que podemos controlar de forma remota su funcionamiento. Es compatible con los asistentes de voz de Alexa, Google home y Siri. Además de poder controlarlo con Homekit y Apple Watch. Su precio es de 38,99 euros.

Enchufe inteligentes de exterior compacto | UCOMEN

Para completar esta selección proponemos un enchufe compacto como el UCOMEN, un mini enchufe con conectividad wifi e impermeable, que podemos colocar en cualquier enchufe convencional sin ocupar casi espacio. Cuenta con tapa protectora para evitar que entre la humedad. Dispone de aplicación y es compatible tanto con Alexa como con el asistente de Google. Lo que nos permite controlarlo con sencillos comandos de voz. Su precio es de 16,99 euros.

Estos dispositivos nos permiten controlar cualquier dispositivo y convertirlo en inteligente, aunque se encuentre en el exterior de nuestra casa. Una solución para ahorrar energía y controlar a distancia el uso de estos. Además, nos aseguramos de su perfecto funcionamiento a pesar de las condiciones atmosféricas, ya que son resistentes y están diseñados para estar a la intemperie.