Más problemas para Apple, la pantalla del Apple Watch Ultra no se ve bien

Esta misma mañana hablábamos de los problemas de sobrecalentamiento para los iPhone 15, que está siendo uno de los principales focos de actualidad de los nuevos teléfonos de los de Cupertino. Apple ha encontrado ya una solución y la va a implementar pronto. Pero ahora aparecen nuevos problemas para la empresa, que está viendo críticas de los usuarios por sus nuevos relojes de alta gama, los Apple Watch Ultra 2. Parece ser que estos relojes no se ven tan bien como era de esperar, y no son pocos los usuarios que se están quejando de ello.

No se ve bien con poca luz

El Apple Watch Ultra 2 presume de una de las mejores pantallas del mercado, con un gran brillo durante el día, y unos modos de visualización nocturnos adaptados al entorno, lo que debería favorecer la lectura de la pantalla incluso en una noche cerrada en medio de la nada. Pues bien, muchos usuarios ya se han quejado de que algo pasa con la pantalla en estas condiciones. Concretamente se han visto comentarios en Reddit, así como en publicaciones especializadas del entorno de Apple.

Concretamente se quejan de que en los entornos oscuros la pantalla se muestra demasiado tenue, con poca luz, y no parece ser por imposibilidad de la pantalla, sino que parece que hay una mala calibración a la hora de ajustar la luz a la realidad del entorno. De hecho, apuntan a que toda la explicación resida en uno de los principales sensores de estos relojes. Estamos hablando del sensor de luz ambiental.

Este suele ser el encargado de modular el brillo de la pantalla en base a la luz real que nos rodea. Esto quiere decir que, si no se detecta luz a nuestro alrededor, el brillo de la pantalla se reducirá hasta un nivel donde sea legible perfectamente, pero que no consuma demasiada energía. El problema en este caso es que parece que la pantalla se atenúa demasiado, hasta llegar a un punto donde no es legible. Si este sensor no funciona bien, no es posible hacer una adaptación del brillo coherente, y puede pasar lo que ahora denuncian los usuarios de Apple.

Lo bueno es que Apple ya ha tomado nota de este problema, y todo apunta a que ya trabaja en una actualización que lo resuelva. Entendemos que con una mejor calibración del sensor de luz. Esto son buenas noticias, ya que al menos no se trata de problemas relacionados con el hardware del reloj, que sería algo mucho más difícil de resolver, ya que no bastaría con una actualización como esa, sino en una retirada de los dispositivos.

Así que al menos en la misma noticia conocemos tanto el problema como la posible solución, algo que no suele ser habitual. No en vano el reloj funciona perfectamente, salvo que nos encontremos en estos entornos, donde lo peor que puede pasar es que adaptemos el brillo manualmente. Os contaremos cuando esté disponible la nueva actualización que lo resuelva todo.