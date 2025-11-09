Cómo personalizar el encuadre de tu cámara Nest de Google

Mantener nuestro hogar protegido es una tarea de la más sencilla si contamos con cámaras de seguridad. A través de ellas, no solo podemos saber cuándo un extraño entra en nuestra casa, sino que además podemos vigilar todo lo que sucede. Sobre todo, con este ajuste que nos permite prestar especial atención aquellas zonas de nuestra casa que suscitan un mayor interés.

Vigila las zonas más importantes de cada sala

A través de los sistemas de videovigilancia, es mucho más sencillo saber qué sucede en cada una de las estancias de la casa, incluso cuando no nos encontramos en casa. Controlar quién y qué se mueve tanto por el interior como el exterior es posible. Colocar una cámara de vigilancia implica que tenemos acceso visual en tiempo real de la zona que estamos monitoreando.

Cambiando la vista de la cámara | Tecnoplora

Un área que a menudo es demasiado grande y no siempre nos interesan todos los rincones de la estancia. Esta funcionalidad incluida en las nuevas cámaras inteligentes de Google, permiten acotar el espacio a vigilar, poniendo el centro de atención en determinado punto de la estancia. Un ajuste que, aunque no está a simple vista, es de lo más práctico para delimitar las zonas de vigilancia. Para acceder a este, desde la app de Google Home, desde la que hemos instalado nuestra cámara, pulsa sobre tu cámara Nest, para acceder a su panel de información.

Sobre la miniatura de la imagen en directo, uso los dedos para ampliar la imagen.

en directo, uso los dedos para ampliar la imagen. Pellizca la pantalla para hacer zoom sobre la imagen.

sobre la imagen. Al hacerlo, en la esquina inferior izquierda de la ventana, junto al porcentaje del zoom que hemos aumentado, aparece el símbolo de recortar.

Al pulsar sobre este icono, aparece una ventana flotante desde la cual podemos guardar la nueva vista.

A partir de ese momento, solo se grabarán y registran los eventos que se produzcan dentro del área seleccionada.

Generalmente, las apps de las cámaras de vigilancia permiten acotar y delimitar estos espacios. Para ello utilizamos una serie de polígonos con los que dibujamos sobre la imagen la zona en la que queremos hacer incidencia. La precisión de estas depende de la fiabilidad con la que dibujamos el área y la capacidad de los equipos para ceñirse a estos. En el caso de este nuevo ajuste de las cámaras de Google, aunque no está muy accesible, delimitar el área de vigilancia es mucho más sencillo e intuitivo. Ya que se limitará a la zona que hemos ampliado con la ayuda del zoom.

De este modo, solo recibiremos avisos cuando suceda algún evento en esa determinada zona, reduciendo considerablemente, el número de estos, lo que facilita la revisión de las imágenes recogidas. Un ajuste que llegará a los usuarios con la última actualización de la app, la cual se encuentra en pleno despliegue. Una app, en pleno proceso de actualización, de momento hemos podido ver su cambio de diseño, aunque aún seguimos a la espera de la integración de Gemini, como asistente de la misma, la cual no tardará en llegar a los usuarios registrados.