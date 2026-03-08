Tras las lluvias primaverales toca limpiar los cristales... desde el sofá

Después de la temporada de lluvia es necesario la limpieza de los cristales. Una tarea que además de ser de las que más pereza nos suele dar, es de lo menos gratificante, ya que solo basta con que los limpiemos, para que vuelva a llover y se ensucien de nuevo. Algo que ya ha cambiado con la aparición de los robots limpiacristales, un gadget imprescindible, para que los odian este tipo de tareas.

Saca el máximo partido a tu robot limpiacristales

La limpieza de las ventanas después de la lluvia no es la única tarea de las que podemos llevar a cabo. Muchos usuarios limitan su uso a las ventanas exteriores, desaprovechando por completo todo su potencial, ya que podemos usarlos sobre cualquier superficie de cristal, a continuación, te contamos cómo sacarles el máximo partido. Estos robots utilizan la fuerza de aspiración para pegarse a la superficie y desafiar a la gravedad. Utilizando la succión como si fuera una aspiradora, gracias a su motor interno crea un vacío que los succiona y los deja adheridos a la superficie.

El limpiacristales en acción | Dreame

Cuando están fijos se desplazan por la superficie con la ayuda de un sistema de ruedas o almohadillas con la que pueden moverse de forma inteligente por todo el cristal. Al mismo tiempo que rocían con limpiacristales y pasan sus mopas eliminando la suciedad. Un sistema utilizado por el los robots limpiacristales Dreame, los cuales aprovechan su diseño y tecnología adaptándose a las tareas del hogar.

Con este podemos limpiar todo tipo de superficies lisas y verticales, que no cuenten con muchos marcos, como por ejemplo las mamparas del baño, uno de los elementos que quizás, más cuesta mantener limpios. En estos es habitual encontrar rastros de gotas y de jabón. De manera que no tenemos que sacrificar nuestro tiempo, pasando la bayeta, podemos colocar el robot en el interior y dejarlo trabajar.

En muchos hogares es habitual encontrarnos con espejos de gran tamaño, ya sea en el baño, en el recibos o colocados en las puertas de los armarios, para mantenerlos libres de huellas, son ideales estos robots de limpieza. Podemos usarlos sobre cualquier superficie que se nos ocurra que cumpla con los requisitos, como puertas de cristal, vidrieras incluso en cocinas modernas. Para los que también puede ser una muy buena alternativa son cualquiera de los robots de la familia ECOVACS Winbot, cuyo diseño y modo de uso es muy similar a los Dreame.

Aunque se tratan de sistemas autónomos, es necesaria nuestra supervisión, ya sea para reubicar el robot en otra zona que queramos limpiar. Sobre todo, para lavar las mopas y las almohadillas después de cada uso para una limpieza mucho más eficiente. Usar estos dispositivos incluso en edificios de gran altura es seguro, ya que para ello cuentan con una cable o cuerda anticaída. Por lo que no se les resiste ningún cristal ahorrándonos tiempo.