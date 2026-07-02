El mapa del cáncer en España: estas son las comunidades más afectadas y los tumores más frecuentes

El cáncer continuará ganando peso en España durante 2026. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán más de 300.000 nuevos casos en el país, lo que supone un incremento del 1,95% respecto a 2025.

Sin embargo, los expertos destacan que la supervivencia de los pacientes sigue mejorando gracias a los avances en investigación, los programas de detección precoz y la mejora de los tratamientos.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los tumores continúan siendo la principal causa de muerte en España, al representar el 26,3% de todas las defunciones registradas en 2025.

Entre los cánceres que más fallecimientos provocan se encuentran el de bronquios y pulmón, con 23.479 muertes, seguido del cáncer de colon, responsable de 10.610 fallecimientos.

Precisamente, el cáncer colorrectal seguirá siendo uno de los más frecuentes en España. La SEOM estima que durante este año se diagnosticarán alrededor de 44.132 nuevos casos. Aun así, los especialistas observan una cierta estabilización e incluso un ligero descenso de este tipo de tumor entre los hombres en comparación con años anteriores.

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, los datos oficiales están pendientes de actualización para armonizarlos con el nuevo Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC). Aun así, las cifras más recientes del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer apuntaban a Asturias, Castilla y León y Galicia como las regiones con mayor incidencia y mortalidad por cáncer. Además, el cáncer de colon era el tumor más frecuente en prácticamente todo el país, con la excepción de Cantabria, donde el cáncer de pulmón ocupaba el primer lugar.

Los expertos recuerdan que el aumento de diagnósticos no implica necesariamente que la enfermedad sea hoy más mortal. En parte, el incremento se explica por el envejecimiento de la población, una mayor capacidad de detección y el aumento de la esperanza de vida.

Actualmente, la incidencia del cáncer en España se sitúa en torno a los 597 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la media europea.

Además de los avances médicos, los especialistas subrayan la importancia de la prevención mediante hábitos saludables, la reducción del consumo de tabaco y alcohol, la práctica regular de ejercicio físico y la participación en programas de cribado para detectar la enfermedad en fases tempranas.

Aunque el número de diagnósticos seguirá creciendo en los próximos años, la tendencia positiva en supervivencia refleja el impacto que están teniendo la investigación y las nuevas terapias en la lucha contra una de las enfermedades con mayor impacto sanitario en todo el mundo.