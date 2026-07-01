Cuktech presenta una batería portátil perfecta para tus escapadas de fin de semana

Cuktech acaba de presentar una batería portátil perfecta para escapadas. Para ello, la nueva Cuktech Power Bank 600 presume de una salida de hasta 600 W y está pensada para alimentar pequeños electrodomésticos, herramientas y dispositivos de uso exterior.

La compañía, que forma parte del ecosistema de Xiaomi, ha anunciado en China su batería externa más completa hasta la fecha. El Cuktech Power Bank 600 ya se puede reservar en China y su lanzamiento oficial está previsto para el 7 de julio. Su precio es de 1.399 yuanes, que al cambio son unos 190 euros al cambio. Y viendo lo que ofrece, es un chollo.

Asçi es la Cuktech Power Bank 600

La gran diferencia frente a una batería externa tradicional está en su potencia. Este modelo ofrece una salida nominal de 600 W, pero puede soportar dispositivos que lleguen hasta los 1.000 W de consumo puntual.

Con ello, podrás utilizarlo para alimentar aparatos que normalmente quedarían fuera del alcance de cualquier power bank convencional, como hervidores de agua, pequeñas cocinas eléctricas, ollas calientes, neveras portátiles o incluso algunas herramientas como taladros. Tu mejor compañero en cualquier camping.

Para que te hagas a la idea de su capacidad, esta batería puede dar energía para unos dos usos de un hervidor de 600 W, alimentar una máquina de hielo de 120 W durante unas 3,4 horas o mantener funcionando una nevera de coche de 50 W durante unas ocho horas. Evidentemente, la autonomía dependerá mucho del aparato conectado, del consumo real y del uso que se haga en cada momento, pero pinta muy bien.

Cuktech Power Bank 600 | Cuktech

Además, la firma ha protegido mucho esta Cuktech Power Bank 600 para que brinde la mejor experiencia. Para ello, esta estación de carga utiliza baterías de fosfato de hierro y litio, más conocidas como LiFePO4, una química muy habitual en estaciones de energía portátiles por su durabilidad y seguridad.

Gracias a ello, la Cuktech Power Bank 600 soporta hasta 4.000 ciclos de carga manteniendo más del 80% de su capacidad. Además, la carcasa está fabricada con material ignífugo V-0, pensado para mejorar la resistencia y la seguridad del dispositivo.

Y con tecnología de inversor bidireccional, Cuktech Power Bank 600 puede recargarse a una potencia máxima de 600 W, lo que permite pasar de cero a cien en aproximadamente una hora y media. A esto se suman otras opciones de carga más flexibles, como USB-C, toma de coche y panel solar, por lo que no te faltarán opciones.

Además, podrás conectar lo que quieras, ya que el dispositivo cuenta con siete puertos de salida en total: dos USB-C, uno de hasta 140 W y otro de hasta 100 W; dos USB-A; dos enchufes de corriente alterna con una potencia de 600 W; y una toma de cargador de coche. También es compatible con protocolos de carga rápida muy extendidos, entre ellos PD, PPS, QC y el estándar propio de carga rápida de Xiaomi.

Como era de esperar en un producto del ecosistema Xiaomi, también hay integración con la aplicación Xiaomi Home. Desde el móvil podrás consultar el nivel de batería, controlar los puertos de manera individual, ajustar la iluminación del dispositivo y recibir actualizaciones OTA de firmware.

Ahora queda por ver si Cuktech se anima a lanzarlo fuera de China, porque por precio, potencia y prestaciones podría convertirse en una alternativa muy interesante frente a otras estaciones de energía portátiles bastante más caras.