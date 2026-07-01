UNA DECISIÓN MUY POLÉMICA
Las gafas inteligentes de Meta estrenan muro de pago, y no es una buena noticia
Meta empieza a limitar funciones de IA en sus gafas inteligentes y Conversation Focus tendrá un uso mensual reducido si no pagas una suscripción.
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Meta lleva tiempo intentando convertir sus gafas inteligentes en un producto de uso cotidiano. La compañía quiere que sus smart glasses sean una puerta de entrada a la inteligencia artificial en el día a día, pero su última decisión no te va a gustar en absoluto.
Y es que Meta ha empezado a aplicar límites de uso en algunas funciones de IA de sus gafas, abriendo la puerta a un modelo en el que no todo lo que puede hacer el dispositivo estará disponible de forma ilimitada.
Tendrás que pagar para usar tus gafas inteligentes Meta al máximo de su potencial
De esta manera, Meta ha anunciado de forma discreta que Conversation Focus, una función pensada para mejorar la escucha en conversaciones, pasará a tener un límite mensual de uso.
Esta herramienta permite amplificar la voz de la persona con la que estás hablando para que resulte más fácil escucharla en entornos con mucho ruido. Y, como podrás imaginar, es de las funciones más utilizadas.
Pero, a partir de ahora, los propietarios de unas gafas inteligentes de la compañía tendrán tres horas de uso gratuito al mes para Conversation Focus. Una vez superado ese límite, habrá que pasar por caja si se quiere seguir utilizando durante más tiempo.
La opción elegida por Meta pasa por la suscripción Meta One Premium, que cuesta 19,99 dólares al mes y amplía el uso de Conversation Focus hasta 15 horas mensuales. Evidentemente, no estás obligado a pagar, pero perderás parte de la capacidad de las gafas inteligentes de Meta.
Es decir, las gafas seguirán funcionando sin pagar una cuota mensual, pero algunas herramientas concretas quedarán restringidas si se supera el tiempo incluido de forma gratuita.
Pero, claro, hay un problema: Conversation Focus funciona sin conexión a Internet, por lo que no depende de los servidores de Meta para funcionar. Esta función es una tecnología que utiliza los altavoces abiertos de las gafas, la formación de haces y el procesamiento espacial en tiempo real para amplificar de forma dinámica la voz de la persona con la que estás hablando.
Y teniendo en cuenta que todo apunta a que se ejecuta directamente en el dispositivo, utilizando el hardware que ya has comprado, no tiene sentido que encima tengas que pagar por ello. Así que, si tienes unas gafas inteligentes de Meta, o planeas adquirir unas, ten muy claro que tendrás que pagar una cuota mensual para aprovechar sus posibilidades.
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