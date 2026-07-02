Arranca el mayor cartografiado dinámico del universo

Desde una montaña del norte de Chile, el observatorio NSF–DOE Vera C. Rubin ha comenzado las observaciones del programa Legacy Survey of Space and Time (LSST, por sus siglas en inglés). A lo largo de la próxima década observará repetidamente el cielo austral para estudiar la materia y la energía oscuras, descubrir millones de fenómenos transitorios y elaborar el mayor mapa dinámico del universo hasta la fecha.

El observatorio combina un amplio campo de visión con la mayor cámara digital jamás construida, de 3.200 megapíxeles, capaz de obtener una imagen aproximadamente cada 40 segundos.

Al finalizar el proyecto habrá observado cada región del cielo unas 800 veces. Cada noche generará alrededor de diez terabytes de datos y hasta siete millones de alertas automáticas sobre cambios detectados en el firmamento, lo que permitirá a la comunidad científica responder con rapidez a nuevos fenómenos astronómicos.

Participación española

España participa en el LSST a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), el Instituto de Física Teórica (IFT-UAM/CSIC) y el Port d'Informació Científica (PIC). Los equipos españoles han contribuido a la puesta en marcha del observatorio, el desarrollo de software, el acceso y procesamiento de los datos y su explotación científica en áreas como la cosmología, la materia y la energía oscuras o el estudio de fenómenos transitorios.

"LSST puede entenderse como la continuación natural del Dark Energy Survey (DES), en el que los grupos españoles hemos participado durante los últimos 20 años. Sin embargo, este cartografiado será mucho más rápido, amplio y profundo", afirma Ramon Miquel, investigador del IFAE. A su juicio, el proyecto supondrá "una auténtica revolución para la cosmología observacional".

Diez años de observaciones

El cartografiado permitirá seguir la evolución del universo como nunca antes. Rubin detectará estrellas variables, explosiones de supernovas, agujeros negros activos, colisiones entre objetos compactos y otros fenómenos transitorios, además de aportar nuevas pistas sobre la materia y la energía oscuras. También impulsará la astronomía multimensajero al facilitar el seguimiento de estos eventos desde observatorios de todo el mundo.

El observatorio será además una herramienta clave para descubrir nuevos cuerpos del Sistema Solar. Durante apenas un mes y medio de observaciones de optimización ya ha identificado más de 11.000 asteroides hasta entonces desconocidos, entre ellos 33 objetos cercanos a la Tierra y 380 objetos transneptunianos.

"Con LSST empezamos un tipo de exploración del universo a una escala inédita. Una recolección de datos sin precedentes en tiempo real y a una profundidad y amplitud nunca alcanzadas", señala Nacho Sevilla, investigador del CIEMAT e integrante de la colaboración internacional DESC. "Estoy muy ilusionado por los descubrimientos que nos depararán los próximos años".