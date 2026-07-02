La nueva tablet de vivo llega con pantalla 2.8K, mucha potencia y precio ajustado

La firma vivo acaba de presentar oficialmente su nueva vivo Pad 5c, una tablet Android que llega con potencia más que suficiente para ofrecer la mejor experiencia, junto a una gran batería para brindar la mejor autonomía.

Un producto que ofrece un diseño muy reconocible, además de un grosor de 6,62 milímetros y un peso de 584 gramos, unas cifras muy atractivas para un dispositivo con una pantalla de más de 12 pulgadas.

Ficha técnica de la vivo Pad 5c

Comenzaremos hablando de la pantalla de la vivo Pad 5c. La marca ha apostado por un panel LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.8K y una tasa de refresco de 144 Hz. Además, cuenta con unbrillo máximo alcanza los 900 nits, junto a un sistema de cuatro altavoces que promete brindar la mejor experiencia al ver películas, series o jugar.

Pasando a la potencia bruta, el corazón de silicio de la vivo Pad 5c está formado por un procesador Snapdragon 8s Gen 3, y le acompañan configuraciones de hasta 12 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno. Unas prestaciones que prometen un rendimiento soberbio. Y que no te preocupe la temperatura, ya que vivo ha integrado un sistema de refrigeración 3D pensado para mantener controladas las temperaturas cuando se utiliza durante sesiones largas.

No podíamos olvidarnos de su batería, ya que la vivo Pad 5c promete la mejor autonomía, gracias a sus celdas de 10.000 mAh con carga rápida de 44 W. Cerramos con todo tipo de opciones de conectividad, incluyendo WiFi 6, Bluetooth 5.4, puerto USB tipo C y toma de auriculares de 3,5 milímetros.

En cuanto al precio, la vivo Pad 5c parte de 2.699 yuanes en su versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que equivale aproximadamente a unos 399 euros al cambio. La versión con 8 GB de RAM y 256 GB sube a 2.999 yuanes, unos 450 euros, mientras que el modelo más completo, con 12 GB de RAM y 256 GB, se queda en 3.499 yuanes, alrededor de 525 euros.

Por ahora, la vivo Pad 5c solo está disponible en China y no hay confirmación oficial sobre su llegada a España. Por lo que habrá que cruzar los dedos, ya que este equipo apunta maneras.