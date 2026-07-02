¿Qué ocurrió primero en la evolución de los dinosaurios a las aves: el acortamiento o la fusión de las vértebras de la cola?

El viaje de dinosaurio a ave estuvo marcado por muchos cambios en su apariencia. El más conocido de todos es el desarrollo de alas con plumas. Otra característica importante de su evolución son las colas aerodinámicas.

Un estudio en fósiles de una especie de dinosaurio aviano recién descubierta ha revelado más sobre cómo las aves obtuvieron sus colas de estructura única. Los restos sugieren que las vértebras situadas cerca de la punta de la cola de los dinosaurios evolucionaron primero para ser más cortas antes de fusionarse en especies posteriores.

Este hallazgo, publicado en Science Advances, sugiere que el acortamiento de las vértebras fue el primer paso en la evolución de la cola de las aves modernas. El equipo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de China definió además las relaciones evolutivas de esta nueva especie y los primeros pasos en la evolución de la cola en torno a la época en que los dinosaurios comenzaron a volar.

Una nueva especie de aviano

Las especies antiguas del clado Avialae, que abarca los ancestros dinosaurios extintos de las aves y todas las aves vivas, evolucionaron para poseer colas con vértebras fusionadas más cortas. Este tipo de cola con una punta fusionada, llamada cola corta con pigóstilo, es una parte esencial de la anatomía de las aves modernas. Sin embargo, rastrear su origen ha sido difícil porque los restos de dinosaurios avialanos son difíciles de conseguir.

Ahora, los científicos han descubierto una nueva especie, Zhengheornis buyu, que habitó lo que hoy es Asia durante el Jurásico Superior. Casi al mismo tiempo, el pariente más famoso de las aves primitivas, el dinosaurio Archaeopteryx, habitaba Europa. Los investigadores analizaron la cola de esta criatura y determinaron que tenía menos vértebras caudales y más cortas, pero sin evidencia de fusión.

Referencia:

Wang, M. et al. Jurassic avialan reveals stepwise evolution of bony tail in birds. Science Advances 2026.