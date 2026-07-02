La báscula Withings BodyFit llega a España: composición corporal en 6 zonas y precisión de nivel DEXA

Las básculas inteligentes son uno de los mejores gadgets que puedes tener en casa, ya que te ofrecen muchos más parámetros que una báscula tradicional. Y uno de los referentes en el sector acaba de anunciar la llegada a Europa de la Withings Bodyfit.

De esta manera, la marca francesa trae a España su nueva báscula de composición corporal segmental que ya está disponible en Europa y que apunta maneras para posicionarse como una de las mejores opciones si buscas una báscula inteligente,

Características de la Withings BodyFit

En cuanto al diseño, Withings BodyFit apuesta por una plataforma de cristal templado de alta resistencia, pantalla LCD a color y un asa retráctil con electrodos integrados. Sus dimensiones son de 325 x 325 x 25,6 mm, cuenta con cuatro sensores de peso y permite mediciones con una precisión de 50 gramos. El rango de peso va de 5 a 200 kilos y la batería recargable de iones de litio promete hasta 12 meses de autonomía.

Así que esta báscula inteligente promete cuerda para rato. Respecto a sus características, la Withings BodyFit presume de analizar la composición corporal en seis zonas del cuerpo gracias a un asa retráctil integrada.

De esta manera, en lugar de limitarse a medir el peso total y estimar algunos datos generales, esta báscula permite obtener una lectura más detallada de brazos, piernas, torso y abdomen. Y gracias a ello, podrás saber mejor dónde estás ganando músculo, dónde estás perdiendo grasa o si tus cambios de hábitos están teniendo el efecto que esperabas.

Según Withings, BodyFit ofrece una precisión validada frente a DEXA, una tecnología utilizada como referencia en entornos clínicos para medir la composición corporal. La compañía habla de una correlación de hasta el 99 % en masa grasa y de hasta el 98 % en masa muscular, por lo que la precisión será uno de los puntos fuertes de esta báscula.

Para conseguirlo, la Withings BodyFit utiliza espectroscopia de bioimpedancia multifrecuencia, con 13 frecuencias de hasta 800 kHz. Además, la medición completa se realiza en unos 20 segundos, por lo que hablamos de un proceso bastante rápido para todo lo que ofrece. Y si haces dieta y tomas pastillas para adelgazar, que sepas quela Withingss está orientada a usuarios de GLP-1, medicamentos que se han popularizado en los últimos años para la pérdida de peso.

En estos casos, el objetivo es asegurarse de que la bajada procede principalmente de la grasa y no de la musculatura. BodyFit permite seguir la evolución de la masa magra y de la grasa corporal por zonas, algo útil para detectar si el proceso va por buen camino.

Pero BodyFit no se queda únicamente en el peso y la composición corporal. La báscula también ofrece evaluación metabólica, índice de grasa visceral y tasa metabólica basal. A esto se suman datos relacionados con la salud cardiovascular, como la edad vascular, la velocidad de onda de pulso y la frecuencia cardíaca en reposo estando de pie.

Decir que la báscula reconoce automáticamente hasta ocho usuarios, por lo que es perfecta para hogares en los que varias personas quieran hacer seguimiento de sus datos de forma independiente. También incluye modos adaptados como Atleta y Bebé.

Cerramos con el soporte para la app de Withings, que te permitirá ver tendencias, evolución y recomendaciones para mejorar con el tiempo. Withings también ofrece funciones adicionales mediante Withings+, su servicio de suscripción premium, que añade herramientas como asistente de salud, puntuaciones de salud, BodyPath, perfil corporal y servicios clínicos.

Si te interesa, la báscula inteligente Withings BodyFit ya está disponible en Europa desde el 2 de julio de 2026. Se vende en color negro a través de la web de Withings a un precio oficial de 249,95 euros.