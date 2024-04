Kits de limpieza para mantener tu móvil siempre reluciente

Con el paso del tiempo nuestro móvil se ensucia y esto puede hacer que no escuchemos correctamente el sonido de su altavoz. No solo la pantalla sufre los efectos del paso del tiempo. La suciedad y el polvo se acumulan en las ranuras. Algo que podemos evitar usando un kit de limpieza.

Kit de limpieza para dejar tu móvil como una patena

Nuestros móviles como cualquier dispositivo necesitan de un mínimo mantenimiento. Y no nos referimos solo a eliminar app que no usamos o liberar espacio de su memoria. También debemos tener en cuenta el exterior de los mismos. con una limpieza desde la limpieza de la pantalla a las ranuras y conectores. El polvo y la suciedad se acumulan en los y pueden llegar a mermar su eficiencia. Es por ello que de vez en cuando necesitamos realizar labores de limpieza. Hacerlo correctamente con las herramientas precisas nos evitarán muchos problemas. Si nos aventuramos a intentar eliminar la suciedad con elementos punzantes corremos el riesgo de perforar las membranas de los altavoces y causar otra serie de desperfectos. Lo mejor es hacerse con un kit de limpieza como el que te recomendamos a continuación.

Kit de limpieza K&F Concept | K&F Concept

Comenzaremos con un kit de limpieza 20 en 1 multifuncional y portátil. Cuenta con los utensilios necesarios para llevar a cabo la limpieza tanto de teclados, como pantallas, lentes o auriculares inalámbricos entre otros. Además de incluye una selección de paño de limpieza, cepillos, sopladores de aires y líquidos de limpieza entre otros utensilios. Además del polvo y la suciedad eliminaremos las huellas y la grasa que puede acumularse en las pantallas. Fabricado con materiales con los que están fabricados todos sus elementos son de alta calidad para garantizar que no causen ningún daño, además de no ser tóxicos. Dispone de una pluma con metal para deshacernos de las manchas difíciles y cepillos con esponja para las manchas ocultas. Cepillo con una alta densidad de verdad suaves para eliminar la suciedad de los teclados, así como un extractor de teclas para llevar a todos los rincones de los teclados. Un kit de limpieza con el no solo podremos limpiar nuestro móvil, también el resto de nuestros dispositivos, y su precio es de16,99 euros.

Kit de limpieza 7 en 1 YUWAKAYI | YUWAKAYI

Si buscamos un kit un poco más reducido podemos optar por un kit 7 en 1 en el que se incluyen cepillo de limpieza para teclado y bolígrafo de limpieza para auriculares entre otras cosas. Incluye herramientas con puntas de silicona y esponjas suaves de alta densidad para atrapar toda la suciedad. Gracias a estos podremos llegar hasta la suciedad más interna e incrustada. Incluye spray de limpieza de 5ml con el que rociar la pantalla y retirar el producto con una bayeta de fibra swipe para eliminar la suciedad y las huellas dactilares. Fácil de transportar y almacenar lo podemos llevar en la palma de la mano. Cuenta con garantía de 24 meses y su precio es de11,99 euros