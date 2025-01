Así puedes usar Alexa como un interfono

Tener un altavoz o pantalla inteligentes en casa, se ha convertido en algo de lo más habitual. En algunos hogares, podemos encontrar varios dispositivos en los cuales interactuar con el asistente de voz. Si tienes varios dispositivos Alexa, puedes usarlos a modo de interfono, te contamos cómo.

Contacta con cualquiera de las habitaciones de tu casa

Si eres de los que te gusta la tecnología y has apostado por crear un hogar inteligente, con un ecosistema Alexa, seguro que conoces esta función. Tener varios altavoces o pantallas inteligentes repartidos por nuestra casa, nos ayuda a controlar de una forma más precisa el resto de dispositivos inteligentes y tener un mayor control sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Con varios dispositivos, además nos aseguramos de que Alexa nos escuche, estemos donde estemos, de manera que ejecute nuestras órdenes de una forma rápida y eficiente.

Un Amazon Echo Pop | Amazon

Generalmente, para contactar con otro miembro de la casa, y enviar un mensaje, la mayoría de las veces optamos por enviar un comunicado. Esto supone que a través del comando “Alexa, comunica” podemos dejar el mensaje que queremos transmitir y este sonará en todos los dispositivos conectados sin excepción. Si queremos mantener una conversación fluida con alguien y que no se entere el resto, debemos optar por otra de las funciones ya conocidas por todos los usuarios. Con la función Drop In, tenemos la opción de elegir el dispositivo con el que queremos establecer comunicación y hacerlo de forma individualizada. Como si de un interfono se tratara, con la ventaja de que no tenemos que hablar por turnos, ni pulsar un botón para transmitir el mensaje.

Podemos contactar con cualquier dispositivo compatible con esta función, independientemente de que este disponga de cámara o no. Así, podemos contactar desde una pantalla inteligente Echo Show con cualquiera de los altavoces Echo, e incluso podemos usar otros dispositivos con teléfonos móviles, tabletas inteligentes, Fire TV o una Smart TV que disponga del asistente de voz de Amazon.

Para iniciar la comunicación podemos hacerlo desde la pantalla de los diferentes dispositivos o con el comando “Alexa, haz dropping con (nombre del dispositivo)" y una vez concluyamos la conversación podemos o bien pulsar el botón de colgar o pedirle a Alexa que pare. Las conversaciones son totalmente seguras y privadas, ya que no se salen del entorno de nuestra red, ni se graban, por lo que una vez cortamos la comunicación no podrá reproducirse ni acceder al contenido de las mismas.

En el caso de que los dispositivos dispongan de cámara, será como si estuviéramos manteniendo una videollamada con alguien. Con la salvedad de que esta se encuentra en nuestra misma casa e incluso en la habitación contigua. Por lo que no es necesario alzar la voz ni que todos los integrantes de la casa o vecinos se enteren de lo que quieres transmitir. Aunque todo dependerá también del volumen al que estemos escuchando la conversación.

Por el momento, para interactuar con Alexa, debemos seguir utilizando sus comandos de voz. Con la integración de los modelos de inteligencia artificial, se puede mantener una conversación mucho más naturales y fluida. Para lo cual aún tendremos que esperar.