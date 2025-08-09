Estas son las caracteristicas que debe tener un horno para ser inteligente

Quizás uno de los electrodomésticos que más consume dentro de nuestras cocinas sea el horno. Es por ello, que encontrar uno que a la vez de fácil de usar sea de los más eficientes, es más sencillo de lo que parece. Para ello debemos optar por comprar un horno inteligente. A continuación, te contamos qué características debe tener un horno para entrar en esa clasificación.

Así tiene que ser un horno para ser inteligente

La cocina es uno de los puntos de reunión de la familia, cocinar puede convertirse en todo un placer, sobre todo si contamos con accesorios idóneos. Además de funcionales estos deben ayudarnos a optimizar el tiempo de cocinado y el consumo de energía. Estas son algunas de las cualidades que incluyen los hornos inteligentes. Que además permiten controlar sus funciones incluso desde el supermercado.

Horno multifunción | Candy

Las nuevas tecnologías se han puesto también al servicio de alto tan básico como la cocina, la integración del Wifi y otras nuevas funcionalidades basada en la inteligencia artificial hacen que usar el horno sea cada vez más fácil y que alcancemos el punto exacto de cocción de los alimentos sin ni siquiera acercarnos a comprobar su evolución. A través de las aplicaciones móviles, podemos no solo programar el encendido o seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. También podemos usar cualquiera de los programas predefinidos para cada alimento, así como elegir el tipo de cocinado que queremos usar, aplicando calor desde abajo, arriba combinado o cocinando con aire, entre otros. Estos son incluso capaces de calcular el peso de las piezas de carne y avisarnos cuando estas se encuentren en su punto exacto de cocción, gracias a las sondas que miden la temperatura del interior de la carne.

Al mismo tiempo podemos apagar el horno en cualquier momento y lugar cuando lo creamos necesarios. Muchos de estos hornos nos ofrecen un recetario con el que experimentar nuestras habilidades culinarias y disfrutar de la buena cocina. Hacer una buena gestión del uso del horno, ayuda a controlar el gasto energético, acabando con el estigma de estos como electrodoméstico que más energía consume. Algo que podemos contarlas desde la aplicación móvil. Las apps cuentan con asistente de energía, el cual permite comprobar en tiempo real cuál es el consumo de nuestro horno en un preciso instante. Lo que nos permitirá programar su uso en función de las horas más económicas. Con lo que conseguimos un ahorro considerable en nuestra factura de la luz.

Otro de los aspectos importantes que debemos recordar, es la compatibilidad de estos con otros dispositivos, además del teléfono móvil podemos controlar el horno con la ayuda de un reloj inteligente o los asistentes de voz. Así como interactuar con otros dispositivos compatibles. Lo que nos abre una puerta más para conseguir un hogar totalmente conectado, en el que podemos controlar cualquier aspecto de nuestra vida diaria de una forma fácil y sencilla, aunque estemos fuera de casa. Lo que nos permite ahorrar tiempo, reduciendo el tiempo de espera y el desarrollo de las tareas diarias.