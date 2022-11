Los móviles Samsung tienen un nuevo modo mantenimiento

El fabricante coreano Samsung ha creado una nueva función para sus dispositivos con la que mantener a salvo nuestros datos en el caso que tengamos que llevar a reparar nuestro dispositivo.

Así funciona el modo mantenimiento

Todos los dispositivos del fabricante están bajo la protección de Knox, una plataforma de seguridad en la que intervienen varias capas de protección. En esta trabajan empresas del sector que trabajan conjuntamente para identificar y neutralizar cualquier potencial amenaza. Estas incluyen tanto el software como el hardware por lo que están cubiertos todos los aspectos de seguridad. Con lo que pueden afirmar que la protección se aplica en tiempo real.

Esta nueva función que Samsung ha comenzado a implantar en sus dispositivos, no es la única medida de protección de la privacidad que el fabricante aplica sobre sus dispositivos. Estos también pueden hacer uso de otras funciones como el panel de seguridad y privacidad, al igual que el administrador de permisos. Con estas herramientas se puede determinar fácilmente lo que ocurre con los datos personales del usuario. Esta es una medida más a implantar, con el fin de que no se vulnere nuestra privacidad a la hora de reparar nuestros dispositivos. Algo que hasta ahora no ocurría pues para mantener a salvo nuestra información, lo único que podíamos hacer era borrar los datos del dispositivo, y esto no siempre era posible. Algo que a partir de ahora va a cambiar, ya que no tendremos que eliminar nuestra información personal, bastará con ocultarla.

Samsung Galaxy S22 | Samsung

Como su nombre indica, se trata de una función muy útil cuando tengamos que llevar a reparar nuestros dispositivos. Esta nueva función de privacidad permite al usuario bloquear el acceso a cualquier información personal contenida en su teléfono, ya sean fotos, mensajes o contactos. Aunque por el momento no está disponible en los dispositivos de la marca esta se irá implementando poco a poco en los dispositivos. Esto se hará a través de actualizaciones que irán recibiendo los usuarios de dispositivos Galaxy, empezando por los S22. El despliegue de esta actualización durará varios meses a partir de su lanzamiento y este proceso continuará a lo largo del año que viene. El objetivo es llegar a todos los usuarios con dispositivos compatibles con esta función, en el menor tiempo posible.

Accederemos a la función a través de los ajustes del teléfono. En el apartado “batería y cuidado del dispositivo” y seleccionar el “modo mantenimiento”, al hacerlo se crea una cuenta de usuario separada, desde la cual se puede acceder a las funciones principales, pero no a la información personal del usuario. Para completar el proceso debemos reiniciar el teléfono y una vez vuelva a estar activo no tendremos acceso ni a los mensajes, contactos, fotos o documentos. Esta no desaparece ni se borra, simplemente está oculta y protegida.

Además del contenido que hemos contenido, tampoco estarán disponibles las aplicaciones instaladas. En la cuenta creada, se podrán instalar aplicaciones, pero sólo las disponibles en la Samsung Store y una vez que el propietario del teléfono desactive el modo mantenimiento se borrarán.

