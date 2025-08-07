Cámaras de acción frente móviles resistentes al agua, ¿qué es mejor para las vacaciones?

Nuestro teléfono móvil nos acompaña a todos lados y gracias a este podemos inmortalizar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no siempre es la mejor opción, sobre todo si durante las vacaciones tenemos pensado realizar actividades de riesgo. A continuación, te ayudamos a decidir si es mejor un móvil resistente o una cámara de acción.

Cámaras de acción y móviles resistentes al agua: ¿qué es mejor para las vacaciones?

Para muchos el verano es sinónimo de descanso y relajación, mientras que para otros es la época del año ideal para realizar actividades al aire libre. Entre las que se encuentran deportes de riesgo y planes que implican meterse en el agua y disfrutar del aire libre, donde nuestros teléfonos pueden correr algún que otro riesgo y sufrir más de un percance. Saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de los dispositivos nos ayudarán a elegir mejor en cada momento qué dispositivo es más adecuado para que situación.

DJI Osmo 360 | DJI

Comenzamos con las cámaras de acción y sus puntos fuertes, estas están pensadas y diseñadas para su uso en situaciones dinámicas y extremas. Nos permiten capturar fotos y videos en cualquier momento, incluso si estamos en entornos acuáticos o en plena aventura. Soportar golpes y caídas en situaciones extremas es su principal ventaja, aunque algunos modelos necesitan protección adicional si las usamos a determinadas profundidades. Además de las carcasas y fundas, cuentan con una amplia gama de accesorios, con los que se garantiza su seguridad, como son los soportes y los arneses. Esto, unido a su diseño compacto y ligero, no solo facilita llevarlas a cualquier parte, sino que podemos colocarlas en cualquier lugar en la bici, una tabla de surf o un casco.

Al mismo su relación calidad precio hacen de ellas un indispensable para los más aventureros, ofrecen una buena calidad no solo de video, sino de estabilización, ofreciendo tomas fluidas y suaves. Algunos modelos incluso disponen de otras funciones especializadas como la grabación en bucle, time-lapse o cámara lenta.

En el caso de los puntos negativos, es algo que debemos tener en cuenta a la hora de decidirnos. Además de la inversión en la cámara, tendremos que invertir en sus accesorios. Esta cámara solo nos ofrece la grabación de vídeo y la toma de imágenes, por lo que no incluye ningún tipo de funcionalidades. Por último, si queremos hacer fotografía nocturna, no todas son adecuadas, ya que están a la altura de los móviles de gama baja.

En el caso de los móviles resistentes al agua, su fortaleza la encontramos no solo en la versatilidad, puesto que nos ofrecen multitud de funcionalidades más allá de las fotos y los videos. Lo que nos ahorra cargar con dispositivos adicionales. Estos nos ofrecen una calidad de imagen excelente, independientemente de las condiciones de luz. Al mismo tiempo que desde el propio dispositivo, podemos realizar tareas de edición. Cuando hablamos de contras, también los encontramos en estos dispositivos, además de una menor resistencia a los golpes, los límites de inmersión son inferiores con respecto a las cámaras anteriores. Por no mencionar la disminución de la usabilidad de la pantalla táctil bajo el agua.