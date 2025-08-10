Perder la maleta cuando viajamos, es de lo más habitual, aunque en los tiempos que corren es mucho más fácil de lo que parece saber dónde se encuentra en todo momento nuestro equipaje. Una maleta es más que un receptáculo en el que meter nuestra ropa. Ahora podemos encontrarlas con otras funcionalidades.

Maletas inteligentes: rastreo, carga y otras funciones tech para viajeros geeks

Los avances en tecnología han llegado también al mundo de los viajes y en especial al de las maletas. Estas han dejado de ser un simple contenedor de enseres personales para incluir algunas de las funcionalidades más interesantes, sobre todo para los viajeros para los que la tecnología es muy importante. Más allá de las maletas con ruedas e incluso motorizadas podemos encontrar otras funciones de lo más interesantes para los viajeros más tech.

Recorre el aeropuerto a lomos de una maleta inteligente | Airwheel

Aunque por el momento no son muchos los fabricantes que se han lanzado a por el viajero tecnológico, fabricantes como Trakdot, Away o Samsara, nos ofrecen maletas con alguna de estas funcionalidades extra. Comenzamos con una de las más sorprendentes, ya no tendrás que arrastrar las maletas por la estación de autobuses o el aeropuerto. Se tratan de maletas autónomas que incluyen cámaras y sensores de distancia, lo cual les permite ir tras nuestros pasos. Algo que aún se encuentra en fase de prueba y su precio es elevado, que seguro merece la pena.

Saber dónde se encuentra nuestro equipaje, es algo que muchos usuarios ya han experimentado, una forma sencilla de hacerlo es incluyendo entre el equipaje un sistema de localizador. Estos rastreadores se conectan al bluetooth de los dispositivos que tienen alrededor y nos dan su posición. Ahora además algunos modelos incluyen esta funcionalidad de serie y a través de sus aplicaciones, podemos gestionar todos los aspectos relativos a la maleta.

Otras de las funciones más interesantes que no debemos olvidar mencionar, es la de comprobar el peso de la maleta. El peso y dimensiones de las maletas, es algo que puede suponer más de un problema a la hora de viajar. Superar el peso estipulado, nos generará unos gastos adicionales, algo que podemos evitar si nuestra maleta cuenta con báscula integrada.

Un punto a su favor, son aquellas maletas que además incluyen puertos de carga para nuestros dispositivos y que además cuentan con baterías extraíbles que podemos recuperar durante el viaje. Ya no tendremos que buscar un enchufe libre para cargar el móvil si nos quedamos sin baterías, podemos hacerlo directamente con la ayuda de nuestra maleta.

Otras incluso incluyen medidas de seguridad adicionales incorporando cerraduras inteligentes, que evitarán en todo momento que cualquier pueda abrir la maleta. A través de una aplicación móvil o incluso de nuestras huellas dactilares, podemos desbloquear el candado. De esta manera prescindimos de las llaves y sobre todo de perderlas. Incluso podemos recibir notificaciones si alguien se lleva nuestras maletas e intenta abrirlas. Algunas funcionalidades que en otro tiempo nos parecerían cosa de ciencia ficción pero que cada vez serán más habituales y las cuales pronto nos acostumbraremos.