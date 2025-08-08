DE MOMENTO EN OPERADOR
El nuevo Honor 400 Smart 5G se estrena en España con batería de 6500 mAh
El nuevo teléfono de Honor se ha estrenado en Europa, y en nuestro país lo ha hecho en el catálogo de un conocido operador.
Honor acaba de lanzar en España un nuevo smartphone, y lo ha hecho con bastante discreción. Ya que el teléfono de momento se ha dejado ver en el catálogo de Orange, y no en su tienda o web oficial. Un nuevo teléfono que se une a la tendencia de grandes baterías que está extendiéndose por todo el mercado de smartphones. Un smartphone que llega para ofrecer un diseño atractivo, buenas prestaciones, y un precio contenido, vamos, lo que buscamos el grueso de usuarios cuando tanteamos la adquisición de un nuevo smartphone.
Precio y disponibilidad
El nuevo Honor 400 Smart 5G se ha lanzado en España, como decíamos, en la web del operador Orange. En ella de momento no aparece como disponible, y solo lo encontramos en 48 plazos de 0,50 euros al mes sin pago inicial, por lo que no nos podemos hacer una idea de su precio final. No sabemos si es que el dispositivo se ha publicado accidentalmente, o que de momento no hay existencias, pero no se puede adquirir todavía, aunque aparece en catálogo.
Ficha técnica del Honor 400 Smart 5G
Un teléfono que llega con una pantalla de 6,77 pulgadas, con tecnología LCD, así como una resolución HD+ de 720x1610 píxeles. Su tasa de refresco es de 120 Hz, mientras que el brillo pico alcanza los 700 nits. Por tanto, es una pantalla acorde con lo que esperar de un smartphone de esta gama. En cuanto a rendimiento, es más que solvente para el grueso de tareas que la mayoría de usuarios llevamos a cabo con el smartphone a lo largo del día.
Porque su procesador es un Snapdragon 6s Gen 3, que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como de 128 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la cámara de fotos, esta llega dentro de un módulo cuadrado, con cuatro lentes, pero realmente una de ellas es el flash LED, mientras que solo dos de ellas corresponden a sensores. A uno de 50 megapíxeles, así como a uno de 2 megapíxeles de profundidad. Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos un sensor de 5 megapíxeles, como veis, características de cámara correctas sin más.
En cuanto a la batería, sin duda es uno de sus aspectos más interesantes, ya que cuenta con una gran capacidad de 6500 mAh, poco habitual en móviles de estas gamas más asequibles. Esta se carga además bastante rápido, gracias a una potencia de carga de 35 W. El teléfono llega con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa Honor Magic UI en su versión 9.0. Según Honor, el teléfono contará con cinco años de actualizaciones de seguridad, no sabemos cuántas de sistema llegarán finalmente. Es un móvil que pesa 189 gramos, y cuyas dimensiones son de 166.89 x 76.8 x 8.39 mm.
