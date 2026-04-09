Insta360 lanza una curiosa pantalla para hacer selfies con tu móvil

Hacer selfies con la cámara trasera del teléfono siempre ha sido una opción seductora para los usuarios. Y es que con ella se obtienen obviamente los mejores resultados, al contar con mejores sensores, también para hacer retratos. Por eso hemos visto a lo largo de los años muchas soluciones orientadas a facilitar esta tarea. Desde cámaras traseras que giran a la parte delantera, a otras que incorporan pantallas en el módulo de cámara principal, o fundas que integran una pantalla para este fin. Ahora Insta360 ha lanzado una solución ingeniosa para hacer selfies de mayor calidad.

Insta360 Selfie Snap: pantalla y flash todo en uno

Este dispositivo se diferencia de otros que hemos conocido hasta ahora en su formato, aunque no en su objetivo. Y es que se basa igualmente en una pantalla que nos facilita la visión del encuadre selfie usando la cámara de fotos principal. En este caso se trata de una pantalla con una relación de aspecto alargada, que tiene una base magnética, que permite adherirse a la parte trasera del teléfono.

De manera similar a MagSafe, es posible llevar cómodamente la pantalla pegada al teléfono, para hacernos selfies cuando sea necesario. Esto, en el caso de un iPhone, permite dar el salto de la cámara frontal de 18 megapíxeles a la trasera de 48 megapíxeles, por lo que la calidad de la imagen se va a ver claramente elevada por la resolución del sensor.

Además, cuenta con una luz de relleno, no podríamos hablar directamente de flash, que ha sido desarrollada junto a AMIRO, una empresa que lidera el segmento de las ópticas de maquillaje profesional, que necesitan de unas temperaturas de color concretas para ofrecer la iluminación más natural en cada momento. Esta luz de relleno se puede ajustar, tanto en color, el tono y temperatura, como en el brillo, para que cuando nos hagamos el selfie en entorno poco iluminados, nos veamos lo más naturales posible.

La conexión de esta pantalla se resuelve de manera sencilla mediante un cable USB tipo C. No hay más que conectar el cable de la pantalla al puerto de nuestro smartphone, para que esta comience a mostrarnos el encuadre del selfie. Insta360 ha conseguido que el retardo de la pantalla sea mínimo, entre lo que la cámara ve y cuándo se muestra en la pantalla, ese intervalo es de solo 30ms, prácticamente imperceptible para el ojo humano.

Tiene un diseño bastante delgado que lo hace especialmente idóneo para llevar permanentemente adherido al teléfono cuando sabemos que vamos a hacer muchos selfies a lo largo del día. Viene con una funda que protege a la pantalla cuando no la usamos, y que nos permite integrar ambos dispositivos mientras no la usamos, y sin que sufra daños. Un dispositivo que debería ser compatible con cualquier móvil que cuente con un puerto USB tipo C, y con una trasera magnética. El precio con el que se ha lanzado en España es de 95,99 euros.