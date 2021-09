IKEA lanza un cargador inalámbrico para tu móvil que se oculta bajo el escritorio

Con la pandemia muchos han cambiado sus hábitos de trabajo y se han acostumbrado a trabajar desde casa, a veces por imposición, y otras por elección. Como todo, el teletrabajo tiene sus cosas buenas y malas, quizás en este último aspecto el que tenemos que hacer una pequeña inversión para que nuestro lugar de trabajo sea lo suficientemente cómodo y eficiente para nosotros. Y para ello hay que invertir muchas veces en algunos dispositivos que nos dan cierta calidad de vida a la hora de trabajar. Hoy hemos conocido uno de esos dispositivos, de la mano de IKEA, que lo lanzará dentro de muy poco en sus tiendas, se trata de un original cargador inalámbrico.

Oculta por completo el cargador de tu teléfono

Hemos conocido a través de que IKEA lanzará el próximo mes un cargador inalámbrico para escritorio de lo más útil, ya que nos evitará, como en otros casos, tener que estar haciendo agujeros en la tabla de la mesa. Este nuevo producto tiene el nombre de Sjömärke, y va a ser ideal para aquellos que cuentan con un móvil que sea compatible con carga inalámbrica. Se trata básicamente de un cargador inalámbrico que se puede colocar debajo de la mesa, para cargar nuestro móvil con solo dejarlo reposando sobre el tablero de la mesa. Además, lo mejor de todo es que la instalación es muy sencilla.

No hacen falta agujeros o tornillos, sino simplemente una cinta de doble cara que se suministra junto al cargador. A este se le pega esta cinta, y a su vez esta se pega sobre la parte inferior de la mesa, en el punto que nos parezca más adecuado y cómodo. Después solo queda colocar una pegatina sobre la mesa indicado el lugar exacto donde se debe colocar el teléfono para que comience a cargar. Una pegatina que por cierto es bastante discreta y evita que se vea claramente el lugar y desmerezca el diseño de nuestra mesa. No obstante, existe la posibilidad también de colocar el cargador con unos tornillos, pero estos no se suministran.

De esta manera conseguimos que el cargador se integre por completo en la decoración de la estancia, permitiendo disfrutar a su vez de la comodidad de la carga inalámbrica con un diseño que oculta completamente a nuestra vista. Eso sí, tampoco esperemos una carga muy rápida, ya que esta es compatible con el estándar Qi 1.2.4 , y ofrece una potencia de 5W. Una velocidad mínima, pero que es algo normal, ya que este tipo de cargadores inalámbricos, en su gran mayoría, y dejando de lado a los de las marcas chinas, no suelen ser muy rápidos. Por lo que hemos conocido este nuevo cargador de IKEA estará disponible en sus tiendas a partir del próximo mes de octubre, por lo que no habrá que esperar mucho para poder hacerse con él.

El precio será de 39,99 dólares, y por tanto podemos esperar la misma cifra literal en euros cuando se ponga a la venta en España, imaginamos que también durante el mes de octubre.