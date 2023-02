IKEA anuncia un nuevo sensor de calidad del aire inteligente

En los últimos años el Internet de las Cosas ha tomado cada vez mayor protagonismo en nuestros hogares, y dentro de ellos, los relacionados con la calidad del aire han crecido de manera espectacular. Ahora IKEA ha lanzado un nuevo dispositivo que será perfecto para determinar la calidad del aire de nuestra casa, y así poder decidir si es necesario tomar medidas para que se reduzcan las consecuencias de ese aire contaminado. El gigante sueco además ha aprovechado para lanzar el que es uno de sus primeros dispositivos compatible con el nuevo estándar IOT de Matter.

Así es VINDSTYRKA, el nuevo sensor inteligente

Este dispositivo llega para medir distintos parámetros del aire que respiramos dentro de casa. Esta información es esencial para poder saber si hay algún aspecto al que haya que prestar especial atención. Este nuevo dispositivo inteligente monitoriza y mide distintos contaminantes que puede ser habitual que se encuentren en nuestra casa. Con este sensor podemos gener conciencia de la presencia excesiva de partículas que a simple vista no podemos ver ni reconocer. Y por tanto este es el principal aspecto que es capaz de reconocer este sensor, los niveles de partículas PM2.5.

VINDSTYRKA | IKEA

Para poder utilizarlo es necesario conectar este dispositivo a DRIGERA, que como sabéis es algo así como el Hub de dispositivos inteligentes de IKEA. Esta comunicación es esencial, ya que de esta manera las lecturas de este sensor pueden encender otros dispositivos que puedan ayudar a mitigar el exceso de particulas, como pueden ser los propios purificadores de aire que vende la tienda de muebles. También podemos acceder a toda la información que recoge este dispositivo desde el móvil, gracias a la app de IKEA Home, , donde podemos ver en tiempo real todas las fluctuaciones en la calidad el aire.

VINDSTYRKA | IKEA

Pero hay más, porque este dispositivo además nos muestra información sobre la humedad relativa del aire dentro de nuestra casa, así como la temperatura y de TVOC. Este último es el compuesto orgánico volátil y que puede dar pistas sobre otros aspectos que pueden ser nocivos para respirar en nuestro hogar. Curiosamente IKEA no hace mención en su anuncio a uno de los mejores aspectos de este dispositivo inteligente.

Y es que se trata de un producto que es compatible con Matter, el nuevo estándar del Internet de las Cosas. Este hace más sencila su configuración, con el propósito de cero frustraciones, y además es más propenso a interactuar con otros dispositivos compatibles. Imaginamos que por el sentido práctico IKEA ha incluido esta compatibilidad, pero a pesar de ello no debe ser un argumento de venta lo suficientemente sólido aún. De momento no se sabe el precio de este sensor, pero teniendo en cuenta de otros en el mercado, y los precios que suele aplicar IKEA; lo normal es que esté cerca de los 100 euros. De momento no se ha puesto a la venta, se esperar que IKEA lo lance definitivamente al mercado el próximo mes de abril. Sin duda un complemento imprescindible para los distintos purificadores del fabricante sueco.