Huawei presentará un nuevo smartwatch que esconde unos auriculares en su pantalla

Aunque el veto por parte de Estados Unidos ha dañado bastante a Huawei, el fabricante asiático sigue luchando por mantenerse como uno de los principales actores dentro del panorama tecnológico. Un buen ejemplo lo tenemos en el Huawei Mate 50 Pro, que acaba de aterrizar en España.

Y llevamos tiempo esperando que el fabricante presente un nuevo reloj inteligente. Y lo cierto es que el 30 de noviembre iba a ser el gran día, aunque finalmente se canceló su lanzamiento. No se sabe el motivo exacto, pero todo apunta a que ha sido la misma razón por la que el evento de presentación del Xiaomi 13 se canceló ayer: la muerte del ex presidente de China, Jiang Zemin.

Pero por lo menos se ha filtrado diferente información sobre este reloj que se parece mucho al Huawei Watch 3, si no fuera por un curioso detalle: esconde un par de auriculares debajo de la pantalla.

Huawei presentará este reloj en los próximos días

Hablamos de los Huawei Watch Buds, unos auriculares que se esconde debajo de la pantalla de un smartwatch calcado al Huawei Watch 3 y que, aunque no tenemos datos sobre sus características técnicas, sí que podemos ver que funciona con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei con el que quiere competir con Android.

Además, el diseño de estos auriculares no se parece a ningún otro producto anterior de la compañía, por lo que parece que son un modelo completamente nuevo. Y su funcionalidad está más que asegurada, especialmente para los usuarios más deportistas.

Principalmente porque aúnas en un solo productos dos gadgets perfectos para practicar deporte: un reloj inteligente que pueda monitorizar hasta el último paso que des, ofreciéndote todo tipo de métricas sobre la actividad deportiva que has realizado, además de unos auriculares integrados en su diseño y que podrás utilizar cuando te apetezca. No tenemos más información, pero seguramente cuente con algún tipo de almacenamiento interno para que puedas guardar música y no depender de un teléfono para reproducirla

Como te decíamos, su lanzamiento debería haber sido hoy, pero Huawei ha retrasado su evento por razones no especificadas. Pero viendo que tienen el wearable completamente listo, incluida toda la campaña promocional, estamos seguros de que, una vez finalice el luto en el país, no dudarán en mostrar este reloj inteligente que esconde los Huawei Watch Buds en su interior.

