Los Huawei Watch Fit 5 y Fit 5 Pro llegan a España

Huawei ha lanzado en nuestro país sus nuevos relojes inteligentes de alta gama, desde luego son la mayor expresión de la línea Fit, que como sabéis comenzó con sus modelos más asequibles, en forma híbrida de pulsera y reloj. Pero en este caso estamos ante unos relojes con un diseño extraordinario, y con un claro enfoque en el deporte y la actividad física. Vamos a conocer los detalles de estos dos nuevos modelos que se estrenan ahora en nuestro país con una buena relación de prestaciones y precio.

Precio y disponibilidad

El modelo más avanzado, el Huawei Watch Fit 5 Pro se estrena por 299 euros, y está disponible en tres colores, negro, blanco y naranja. Por otro lado, la versión estándar, el Huawei Watch Fit 5, se estrena por 199 euros, y está disponible en muchos más colores. Como son negro, blanco, violeta, verde-gris y verde fluorescente.

Huawei Watch Fit 5 Pro | Huawei

Ficha técnica de los Huawei Watch Fit 5 y Fit 5 Pro

Este es el modelo más premium de los dos, obviamente con ese apellido Pro. Está acabado en materiales de grado aeroespacial, como un bisel de aleación de titanio y cristal de zafiro 2,5D resistente. Tiene una pantalla AMOLED flexible FullView con una diagonal de 1,92 pulgadas, e integra tasa de refresco adaptativa LTPO y un potente brillo pico de 3.000 nits.

Huawei Watch Fit 5 y Fit 5 Pro | Huawei

El modelo estándar tiene un diseño ultraligero de apenas 27 gramos y un grosor de 9,5 mm. Está fabricado en una aleación de aluminio y cuenta con una pantalla AMOLED de resolución HD de 1,82 pulgadas, y con un potente brillo de hasta 2.500 nits, por lo que se ve muy bien a plena luz del día.

Los dos llegan con potentes funciones de entrenamiento y seguimiento de nuestra actividad física. Los dos cuentan con un divertido modo que mediante animaciones de un simpático panda, guían a los usuarios para realizar estiramientos y movimientos en momentos de ocio, registrando hasta 10 partes del cuerpo.

También los dos modelos ofrecen más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo el sistema de posicionamiento Huawei Sunflower para correr con precisión, hacer ciclismo avanzado con medición de cadencia virtual y deportes de pelota. El modelo Pro ofrece un seguimiento deportivo aún más preciso con prácticas poco comunes.

Como el buceo libre, ya que resiste inmersiones en apnea de hasta 40 metros de profundidad. También es perfecto para jugar al golf, incluyendo mapas en 3D de más de 17.000 campos a nivel mundial, vista de desniveles en tiempo real y tarjeta de puntuación interactiva. Además, a la hora de salir a correr podemos disfrutar de Trail Running, que nos permite navegar por rutas con zoom de mapa y avisos ante desviaciones.

En el apartado de salud, ambos relojes garantizan una monitorización continua de la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre (SpO2) y análisis de arritmias por ondas de pulso. Los dos cuentan con el algoritmo Huawei TruSleep 5.0, que analizan fases del sueño y la calidad de la respiración nocturna. También hacen seguimiento del ciclo menstrual, mientras que la aplicación de Bienestar Emocional monitoriza los cambios de estado de ánimo en tiempo real. En el caso del FIT 5 Pro también tenemos análisis de Electrocardiograma (ECG). Por último, la batería nos proporciona una autonomía idéntica en ambos modelos, con hasta 10 días de uso ligero, 7 días de uso normal y 4 días con la pantalla siempre encendida.