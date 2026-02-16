Geforce NOW llega a los Amazon Fire TV Stick, aunque con limitaciones

Muy buenas noticias si tienes el reproductor multimedia del gigante de las ventas online. Y es que acaban de anunciar que GeForce NOW ya es compatible con varios Amazon Fire TV Stick, para que disfrutes de la plataforma gaming en la nube.

En concreto, la aplicación ya está disponible en los Fire TV Stick 4K Plus de segunda generación con Fire OS 8.1.6.0 o superior, en el Fire TV Stick 4K Max de segunda generación con el mismo sistema operativo, y también en el Fire TV Stick 4K Max de primera generación con Fire OS 7.7.1.1. Solo necesitas conectar un mando compatible y empezar a jugar.

Amazon Fire TV Stick ya es compatible con Geforce NOW

Por un precio reducido puedes acceder a títulos AAA sin necesidad de consola física ni de un ordenador gaming. Basta con tener una buena conexión a Internet. Y que ahora puedas acceder al servicio de GeForce Now desde tu Fire TV Stick, es una excelente noticia, ya que el presupuesto necesario es bajo.

Eso sí, hay limitaciones técnicas y la experiencia no es exactamente la misma que puedes obtener en otros dispositivos más potentes. En los Fire TV Stick, GeForce NOW está limitado a resolución 1080p y 60 fotogramas por segundo. Para muchos jugadores será suficiente, pero si buscas la máxima fluidez y calidad visual, aquí empiezan los recortes.

Ya puedes comprar la nueva generación de Amazon Fire Stick TV en España | Amazon

Además, estos dispositivos utilizan el códec H.264, una tecnología ya veterana frente a opciones más eficientes como HEVC o AV1. Esto implica una compresión menos optimizada, mayor consumo de ancho de banda y, en ciertos escenarios, más latencia. Tampoco hay soporte para HDR ni para sonido envolvente avanzado: la experiencia se limita a vídeo en SDR y audio estéreo.

La comparación con otros dispositivos deja clara la diferencia. La Nvidia Shield, por ejemplo, recibió recientemente una actualización que permite jugar a 1080p120 en SDR o incluso a 4K60 con HDR. Y algunos televisores OLED de 2026 ya prometen compatibilidad con 4K120 en HDR para GeForce NOW.

Eso no significa que la llegada a los Fire TV Stick carezca de sentido. Al contrario, ya uqe democratiza el acceso a juegos en la nube y permite que millones de usuarios prueben el servicio sin invertir en hardware caro.

Y ten en cuenta que para juegos más pausados, títulos de rol, aventuras o propuestas que no sean multijugador, 1080p con una tasa de 60 Hz es más que suficiente. Así que, si estás suscrito al servicio, no dudes en probar Geforce NOW en tu Amazon Fire TV Stick.