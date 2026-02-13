La Huawei Band 11 Pro está a la vuelta de la esquina y ha filtrado su diseño

El fabricante chino está cerca de lanzar una nueva pulsera inteligente, y parece que será el modelo más avanzado, su variante Pro. Y lo decimos porque se acaba de filtrar, no solo desvelando su existencia sino también su nuevo diseño. De esta manera, Huawei está cerca de lanzar una nueva pulsera para competir con las potentes pulseras de Xiaomi, que son sin duda algunas de sus principales competidoras.

Nueva pulsera en camino

La pulsera se ha dejado ver precisamente en la app de Huawei Smart Life, que suele ser la responsable de sincronizar estos dispositivos con los smartphones. Dentro de su código, no solo han encontrado referencias a ella, sino que también se han colado imágenes que nos avanzan cómo será su diseño y cómo cambiará respecto de sus predecesores. Y desde luego hay cambios notables en su aspecto que lo muestran mucho más pulido.

En las imágenes se puede apreciar que el principal cambio se lo lleva la caja de la pulsera, que ahora cuenta con bordes más redondeados, en lugar de rectos como antes. También la pantalla tiene ahora una curva lateral, y las esquinas también se ven más redondeadas. En general, se puede apreciar que el diseño se ha pulido y que sus líneas son más curvadas. Lo que no cambia es la relación de aspecto de la pantalla, bastante alargada y más propia de una pulsera de actividad. Y el botón lateral que parece ubicado en el mismo lugar de su predecesor.

Además podemos apreciar que la firma china ofrecerá pulseras tanto de silicona como trenzadas, de tipo textil. La anterior generación, la Huawei Band 10, porque no había una variante Pro, contaba con una pantalla de 1,47 pulgadas, con tecnología AMOLED y una resolución de 194 x 368 píxeles y una densidad de 282 píxeles por pulgada. Tiene un perfil ultradelgado de tan solo 8,99 mm, y es muy ligera, con solo 15 gramos de peso.

Una pulsera que puede hacer seguimiento de nuestro sueño, así como el estrés, la saturación de oxígeno en sangre, o de la salud femenina. También hacía seguimiento de su actividad física, pudiendo analizar la actividad en deportes acuáticos, con una precisión del 95%. Con ella se pueden hacer o recibir llamadas de voz, y su batería nos ofrece una buena autonomía.

Ya que con tan solo 45 minutos de carga puede permanecer encendido durante 8 días. La pregunta es conocer lo que ofrecerá no solo la nueva generación, sino en su variante Pro. Y es que lo lógico sería que sobre esta base de características de su predecesora añada al menos conectividad GPS, algo reservado a modelos más avanzados, como esperamos que sea este. Lo lógico es que salgamos de dudas dentro de poco, si Huawei ya ha hecho el esfuerzo de añadir la pulsera a su app de salud y actividad física.