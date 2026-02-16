¿Sabías que tu Thermomix tiene un widget para tu móvil? Esto es todo lo que puedes hacer con él

Cocinar con un robot de cocina como Thermomix no solo nos ayuda a hacer mucho más fácil la cocina, siguiendo sus recetas, preparando nuestras propias elaboraciones, sino que también puede ser de gran ayuda a la hora de crear los menús semanales para que sean equilibrados. A través de la app de recetas oficial Cokidoo, nos permite acceder a las recetas de una forma rápida y sencilla sin necesidad de abrir la aplicación.

Así funciona el widget que Cokidoo

Para tener acceso a esto, lo principal es haber descargado e instalado la app en nuestro teléfono móvil. A través de la app, no solo podemos consultar las próximas recetas que elaboramos, sino que, de forma visual, tendremos acceso a un complejo flujo de organización en la cocina, y todo desde la pantalla principal de nuestro móvil.

Gidget de Cokidoo en tu móvil | Tecnoxplora

Colocar en esta el widget es de lo más sencillo, ya que el proceso es igual al resto de widget.

Mantén pulsado en una zona libre de la pantalla hasta que aparezca el nuevo menú.

de la pantalla hasta que aparezca el nuevo menú. Donde seleccionamos, widget .

. Utiliza la herramienta de búsqueda para localizar más rápidamente.

Pulsa y arrastra a una zona libre de la pantalla para colocarlo.

de la pantalla para colocarlo. De manera que te aparecerá una miniatura con alguna de las recetas.

Pincha sobre este para acceder al resto de funcionalidades.

Tener el widget en la pantalla principal puede inspirarnos en la cocina, Cuando no sabemos qué cocinar, el widget muestra la receta del día o las recetas de temporada. Algo que nos puede dar una idea de qué preparar para comer. Desde la app podemos incluso, lo que es conocido comodonde encontramos todas las recetas que preparamos durante ese periodo de tiempo, de forma que el widget nos muestra la elaboración que toca en cada momento. Un recordatorio no solo mental, sino que también visual, con lo que además nos puede recordar si tenemos que salir a comprar algunos de los ingredientes.

De esto también se ocupa el widget, porque dependiendo del tamaño que seleccionemos, es posible que tengamos acceso también a la lista de ingredientes. Lo que es muy útil y necesario para no olvidarnos de nada cuando estamos en el supermercado haciendo la compra. De modo que podemos tachar de la lista lo que ya tenemos.

Por lo que este pequeño acceso directo se convierte en nuestro pequeño asistente de cocina, que nos ayuda a simplificar la vida diaria. Aplicación que podemos encontrar tanto para Android como para iOS, y donde podrás elegir entre los diferentes diseños, donde se prioriza la imagen de la comida o bien la lista detallada de tareas. Esto permite que la tecnología sea la que se adapte a nosotros y nuestro ritmo de vida y no lo contrario. Algo que viene siendo la premisa en los últimos tiempos, con la integración de la inteligencia artificial en nuestros teléfonos. Donde nuestros dispositivos cuentan con funciones de personalización que se adaptan a nuestro uso y preferencias, convirtiéndolos en nuestro asistente personal.