Regalos tecnológicos para compartir por San Valentín

Los regalos por San Valentín han evolucionado; además de ramos de flores y cenas románticas a la luz de las velas, ahora también optamos por hacer presentes personales, e incluso algunos invitan a crear momentos juntos. De manera que podemos elegir entre regalos para estar bien con uno mismo o compartirlos con nuestra pareja.

Regalos tecnológicos para San Valentín

Cada 14 de febrero, celebramos San Valentín, una fecha señalada y especial para los amantes. Un intercambio de presentes, para recordarnos cuánto nos queremos y qué necesitamos. Aunque si aún no tienes pareja, también puedes aprovechar para autorregalarte algunos de estos presentes. La tecnología es nuestra gran aliada a la hora de buscar y encontrar el mejor de los regalos, además de ser en sí un regalo. De manera que podemos elegir entre regalos para que disfrute nuestra pareja y otros que podamos disfrutar juntos.

Amazon Echo Dot | Amazon

Soundcore AeroFit 2, Auriculares Open-Ear, 79,99 euros

Amazon Echo Dot, con sonido envolvente, 109 euros.

Samsung Galaxy Tab A9, 64 GB de almacenamiento y pantalla de 8.7 pulgadas, 134,99 euros.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition, con pantalla de tinta electrónica a color, 295 euros.

Samsung Galaxy Ring, anillo inteligente, 449 euros.

Regalar herramientas que permitan cuidar a la otra persona, ayudándoles a desconectar y a potenciar sus aficiones, es una de las maneras perfectas de expresar nuestro amor por ellas. Uno de los regalos más destacados son los anillos inteligentes. Además de ser un complemento de moda, combina esta con la tecnología, ofreciendo el equilibrio perfecto, monitorizando el bienestar. Lo que lo convierte en un regalo íntimo y sofisticado.

Samsung Galaxy Ring | Samsung

Para los amantes de la música no hay nada como unos auriculares inalámbricos, para disfrutar de sus temas favoritos. Además de ofrecernos libertad de movimiento para los que priorizan la actividad física y el bienestar. Los auriculares OpenEar, ofrecen al usuario una excelente calidad de sonido al mismo tiempo que conectan con el entorno.

El Kindle Colorsoft | Amazon

Compartir es vivir; hay regalos que, aunque se entregan a una persona, terminan creando experiencias compartidas, como es el caso de los altavoces inteligentes. A través de los cuales no solo podéis escuchar vuestros temas preferidos, sino que además ofrecen otras funcionalidades como la gestión del día a día, con recordatorios o controlando vuestro hogar inteligente.

Otro de los regalos para disfrutar en pareja son las tabletas inteligentes; ver las series y películas preferidas junto a tu pareja, en cualquier momento y lugar, no tiene precio. Siendo lo suficientemente potentes para reproducir cualquier contenido multimedia, a la vez que son ligeras para transportarlas. Por último, los amantes de la lectura también están de suerte, ya que los libros con tinta electrónica son una muy buena opción de regalo. En su memoria puede albergar un alto número de títulos que podéis compartir y leer en pareja.

Para encontrar el regalo perfecto, solo hay que tomarse un tiempo para conocer a tu pareja y saber cuáles son sus gustos e inquietudes. Encontrando el equilibrio perfecto entre el tiempo compartido y el tiempo personal. Además, son regalos que perduran en el tiempo, más allá de los regalos clásicos.