Black Shark lanza su nueva tableta gaming a nivel global

Hay que reconocer que los dispositivos portátiles gaming han perdido algo de fuerza en los últimos años, tras una época en la que muchos fabricantes apostaron por lanzar móviles y tabletas para este segmento, con el tiempo ha reducido mucho su oferta. Ahora prácticamente RedMagic y Black Shark son los únicos que lanzan nuevos dispositivos de este tipo. Y estos últimos acaban de hacer lo propio a nivel global con el lanzamiento de su nueva tableta compacta, que cuenta con un gran potencial.

Ficha técnica de la nueva Black Shark Gaming Tablet

Esta destaca por un tamaño muy compacto para lo que estamos acostumbrados en un dispositivo de este tipo, orientado a jugar. Y es que su panel es de 8,8 pulgadas, algo más grande que un móvil plegable tipo Fold. Una tableta que destaca por su gran potencia, ya que cuenta con un procesador de altos vuelos. Ya que nos ofrece el Snapdragon 8s Gen 3, uno de los más potentes del mercado, ideal para mover con soltura los juegos más exigentes.

Black Shark Gaming Tablet | Black Shark

Está fabricado en tecnología de 4 nm, y ofrece una potencia de 40 TOPS. Roza los 2 millones de puntos en el test de rendimiento de AnTuTu. A este le acompañan hasta 12GB de memoria RAM, así como 256GB de almacenamiento interno, así que va muy servida en este aspecto para ejecutar los juegos más exigentes.

Volviendo a la pantalla, esta tiene una alta tasa de refresco de 144Hz, ideal para los juegos más exigentes. Mientras que la resolución es muy elevada, de 2560x1600 píxeles. Su densidad de pantalla es de 343 píxeles por pulgada, mientras que su brillo pico alcanza los 600 nits. Una tableta que cuenta con una funda pensada para mejorar la refrigeración de la tableta, gracias a sus imanes, que permiten colocar fácilmente uno de los ventiladores de Black Shark diseñados para refrigerar los dispositivos.

La batería de esta tableta es bastante grande, de 7300 mAh, y nos permite hasta 5,6 horas de gaming ininterrumpido, o hasta 76 horas de reproducción de música, más que suficiente para nuestras partidas a lo largo del día. Ofrece una conectividad potente, con Wifi 6 con antenas duales, así como Bluetooth 5.4. Cuenta con un modo juego que adapta el rendimiento y funciones de la tableta para brindar todo el apoyo a la ejecución de los juegos con la mayor calidad posible.

La cámara ofrece un sensor de 13 megapíxeles detrás, y otro de 5 megapíxeles delante, además llega con la iA de Gemini integrada, algo bastante interesante para una consola gaming. Sin duda una tableta que, a pesar de su pequeño tamaño, es de las más potentes que podemos encontrar actualmente en el mercado, y es de esperar que dentro de poco se pueda poner a la venta en nuestro país.