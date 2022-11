¿Tu hogar conectado de Google no se conecta al Wifi? Así puedes resolverlo

Los dispositivos inteligentes de Google han cambiado la forma en la que interactuamos con el asistente de voz. A través de estos podemos acceder a cualquier información o llevar a cabo muchas acciones como pedir que ponga nuestra música favorita, que encienda o apague las luces de nuestra cada e incluso que comience a limpiar nuestro robot inteligente de limpieza. Por eso es importante que estos funcionen correctamente y estén conectados a la red Wifi.

Soluciona los problemas de conexión de Google Home

Las causas de los problemas de conexión pueden tener su origen en una mala conexión a internet, un cambio de contraseña o problemas con el router. Cada uno de estos problemas tiene su propia solución, la cual debemos intentar antes de restablecer el dispositivo de fábrica y volverlo a configurar de nuevo. Antes abre la ampliación de Google home en tu móvil y prueba las siguientes soluciones. Comenzaremos con el problema que supone el cambio de contraseña de la red Wifi. Al cambiarla los dispositivos dejarán de tener acceso a la red y tendremos que restablecer los ajustes de red. Debemos tener en cuenta de que no existe una opción como tal para cambiar la contraseña. Por lo que debemos seguir los siguientes pasos:

Cambiando la contraseña del Wifi | TecnoXplora

Desde la ampliación Google Home, selecciona el dispositivo en cuestión, Toca en el icono de la rueda para acceder a la configuración.

selecciona el dispositivo en cuestión, Toca en el icono de la rueda para acceder a la configuración. A continuación, pulsa sobre “información del dispositivo”, de este modo accedemos a un nuevo menú en el que encontramos la opción “ Wifi ”.

”. Al pulsar sobre esta aparece un menú flotante en el que nos da la opción de “olvidar red” pulsa esta opción.

pulsa esta opción. Una vez hecho esto, debemos acceder a la pantalla principal y botón el botón “ más ” del mismo modo que cuando agregamos un dispositivo.

” del mismo modo que cuando agregamos un dispositivo. Y seguir las instrucciones del asistente para configurar la nueva contraseña en el dispositivo.

Otro de los motivos del mal funcionamiento es la mala conexión, esto puede deberse a la distancia con el router. Puede que la red este saturada por haber alcanzado el número máximo de dispositivos conectados a la red. Incluyo por las interferencias producidas por otros dispositivos. En estos casos la solución pasa por cambiar la ubicación de los dispositivos o si no es posible, utilizar un extensor de Wifi, en el caso de que este colocado en un lugar en el que no llegue la señal del Wifi. Para resolver el problema de las interferencias, lo más sencillo es identificar el dispositivo que las produce desconectándolos de la red si fuera necesarios. Si el problema es el router el que falla, no quedará más remedio que sustituirlo por uno nuevo.

Por último, si hemos llegado al máximo de dispositivos conectados a la red, la alternativa es instalar una red en malla o un sistema Wifi Mesh. Este dispone de varios nodos de conexión a los que se conectarán los dispositivos más cercanos a su posición. De modo que ampliamos el número de dispositivos y mejora la calidad de señal en aquellas partes de la casa a las que no llegaba.

