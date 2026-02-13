La historia interminable: el nuevo Siri basado en Gemini se retrasa de nuevo

Cuando dábamos por hecho que el nuevo Siri llegaría con iOS 26.4, finalmente no será así. Como sabéis, desde verano de 2024 esperamos la llegada de un Siri con capacidades de IA generativa, al estilo de Gemini o ChatGPT, pero de momento lo más cerca que ha estado ha sido la integración inicial de ChatGPT para determinadas cuestiones. A comienzos de este año Apple ha llegado a un acuerdo de colaboración con Google para poder usar el núcleo de Gemini en Siri, lo que por fin había acelerado la llegada de este nuevo asistente renovado.

¿Qué ha pasado esta vez?

La información proviene de un analista de total confianza, y del que podemos fiarnos al 100%, como es Mark Gurman, que está muy cerca del entorno de los de Cupertino. Todos esperábamos este nuevo Siri para iOS 26.4, pero ahora, según el analista, esto se habría retrasado de nuevo. Según sus palabras, Apple ha tenido muchos problemas en las pruebas internas del nuevo Siri.

Esto ha llevado a la compañía a parar y analizar los fallos que ha encontrado. Y ahora esperan que estas las novedades de la IA de Siri se retrasen. Y lo harían hasta la siguiente versión, iOS 26.5. Esta versión del sistema operativo se lanzaría el próximo mes de mayo, por lo que todavía tendríamos que esperar otros tres meses para disfrutar de ella. Y prácticamente a un mes de cumplirse los dos años desde el anuncio del nuevo Siri por parte de Apple.

Aunque parece que lo que tendremos en esa versión será un aperitivo del nuevo Siri, ya que todas las funciones que esperamos de la nueva versión del asistente se lanzarían ya en septiembre con iOS 27. Los problemas con los que se ha encontrado Apple en las pruebas internas del nuevo Siri han sido variopintas, y Gurman desvela algunos ejemplos que sirven para hacerse una idea del estado de Siri actual.

Y es que parece que el nuevo Siri ha respondido más tarde de lo esperado, también ha gestionado las consultas de una forma inexacta y poco fiel. Tampoco ha podido procesar preguntas más complejas, así como saltos inesperados a la IA de ChatGPT en lugar de utilizar los propios sistemas de Apple, entendemos que el nuevo núcleo basado en Siri. Incluso han encontrado dificultades para entender a personas que hablan más rápido de lo normal, llegando a cortarles en mitad de una frase.

Sin duda es una historia interminable, porque cuando todos esperábamos que por fin en cuestión de un mes tuviéramos a este nuevo Siri, tal y como nos lo había prometido, una vez más se ha ido todo al traste. Hay que decir que en este caso Apple no había prometido nada, solo hablado de lo increíble que será el nuevo Siri con la colaboración con Google. También había cierta polémica por saber si las consultas de los usuarios finalmente llegarían a los servidores de Google, o si por el contrario se quedarían en los de Apple, parece que al final será lo segundo.