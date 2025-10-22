Kärcher lanza una nueva gama de aspiradoras de mano inteligentes

Aunque es un fabricante mundialmente conocido por sus dispositivos de limpieza a presión, Kärcher está actualizando su gama con cada vez más productos inteligentes. Es el caso de las nuevas aspiradoras de mano que ha anunciado, y que conforman una nueva gama que presume de funciones inteligentes que mejoran la eficiencia y comodidad de las sesiones de aspirado y fregado. Porque no se trata ya de aspirar todo, sino hacerlo en cada momento con la potencia adecuada.

Nueva Gama Kärcher FCV

Esta gama llega con vocación de limpieza asistida todo en uno, no hablamos de un robot autónomo, sino como la describen, Fregonas Aspiradoras Eléctricas sin Cable, de ahí la denominación de FCV. Uno de los factores de compra clave es que según el fabricante permiten ahorrar hasta el 50% de tiempo en las tareas cotidianas de limpieza. Esta nueva gama nos ofrece una función 3 en 1, que permite hacer lo siguiente.

Kärcher FCV | Kärcher

Aspira eliminando el polvo, migas, partículas sueltas e incluso los pelos de mascotas que andan por casa. También friega limpiando en profundidad, acabando con la suciedad incrustada y sobre todo quitando esas molestas manchas secas. Al hacer estas dos funciones al mismo tiempo, es capaz de reducir el tiempo de limpieza del suelo en un 50%, y con total comodidad.

Pero además cuenta con varias funciones inteligentes, que las hacen más atractivas para un público ya acostumbrado a la digitalización de todo tipo de electrodomésticos. Como la pantalla LED integrada, que es un panel de control desde el que podemos ver en tiempo real el estado de la batería y otros detalles del lavado. Además, solo hay que pulsar un botón para que la aspiradora se autolimpie por completo. Para ello, el rodillo y el canal de aspiración se enjuagan de forma automática.

De todos los nuevos modelos, el FCV 4 es el más avanzado de todos. Este cuenta con sensores que pueden detectar la suciedad de manera automática, lo que le permite regular la potencia de aspiración, o el volumen de agua que hace falta para limpiar el suelo en cada zona de manera eficiente. También ofrece un modo escalera que permite limpiarlas a fondo, y el rodillo se puede lavar fácilmente en la lavadora.

La nueva gama ya está a la venta, y para hacernos una idea, el modelo FCV 4 tiene un precio en nuestro país de 449,95 euros. Una aspiradora que incluye una práctica base de carga que permite recargar con dejarla encima y de pie la aspiradora. Un segmento del mercado de aspiradoras que está creciendo con fuerza, y es que son cada vez más una buena alternativa a los robots aspiradores. Y es que ofrecen potentes funciones de limpieza a un precio generalmente más asequible que los robots más avanzados.