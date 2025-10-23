¿Chatear con tu móvil en pleno apagón? Con este gadget podrás hacerlo

El pasado veintiocho de abril de dos mil veinticuatro se produjo un hecho insólito en España, la luz se fue durante horas en todo el territorio nacional. Aunque aún están por determinar las causas concretas, es probable que en algún momento se vuelva a producir. Es por ello que debemos estar preparados.

Mantén la comunicación durante el apagón

Durante las horas en las que se mantuvo el corte de suministro eléctrico, millones de personas quedaron incomunicadas sin la posibilidad de hablar ni chatear. La red de telefonía móvil cayó en el mismo momento, siendo imposible comunicarnos. La única forma de comunicarnos era a través de emisoras de radio con baterías autónomas. La probabilidad de que esto se vuelva a repetir es muy alta y por ello debemos estar preparados para lo que pueda pasar. Son muchos los que han optado por tener un kit de emergencia en el que se incluyen pilas, velas, radio, entre otras cosas. Aunque no lo que nos puede faltar es un sistema alternativo de comunicación de emergencia.

Meshtastic Heltec V3 ESP32 LoRa 32 | Meshtastic Heltec

Una alternativa que podemos usar en estas circunstancias es el conocido como Heltec WiFi LoRa 32 V3. Una tecnología la cual es capaz de mantener la comunicación incluso sin tener cobertura móvil ni Internet. Para lo cual necesitamos tener acceso a un Chip LoRa (Long Range) el cual presenta las siguientes ventajas:

Este dispositivo cuenta con pantalla Oled y conexión Meshtastic, la cual utiliza ondas de radio de largo alcance, creando una red descentralizada e independiente de cuál infraestructura. Siendo una forma de comunicación robusta, privada y asequible. Una tecnología de radiofrecuencia que permite a una señal pequeña pero enfocada, viajar muchos kilómetros. Al contrario que lo que sucede con los datos móviles y el Wifi tradicional, que envía grandes cantidades de datos a menor distancia.

Su alta capacidad de penetración hace que los muros y estructuras no sean ningún obstáculo para su transmisión, como sucede en el caso del Wifi, que sí se ve afectado por su presencia. Además, permite que los dispositivos dotados con esta tecnología funcionen un largo tiempo con una batería de baja capacidad, lo que les dota de gran autonomía. Para conseguir una alta eficiencia con este tipo de comunicación, lo más recomendable es crear redes en malla con la ayuda de un software llamado Meshtastic. El cual permite crear redes privadas en las que participen, vecinos, familiares y amigos.

De manera que, al enviar un mensaje, este no va del punto A al B de forma directa, sino que de una forma segura este salta de un dispositivo a otro, hasta llegar. Esto supone que cada uno de los dispositivos Heltec se convierte en un repetidor. Permitiendo a la red autogestionarse, por lo que si un dispositivo deja de estar disponible la información, encuentra otras vías para seguir su camino. Por lo que cuantos más usuarios conecten sus dispositivos a la red, más fácil y extensa será la comunicación. Un sistema que no está diseñado para sustituir a los sistemas tradicionales de comunicación como el wifi o las redes móviles. Si no que complementan la comunicación, sobre todo en caso de emergencia.

El funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que hacerte con dos dispositivos, como estos Heltec o similares, pero estos son los más populares. Los conectas a tu móvil, e instalas la app de Meshtastic. A partir de ahí, tu móvil podría comunicarse con otros que cuenten este mismo dispositivo conectado, por ejemplo, el de tu pareja, tus padres, amigos, etc. Cuantas más personas apuesten por estos dispositivos y estas redes, más lejos llegarán las comunicaciones. Se ha comprobado que en condiciones ideales esta tecnología podría enviar mensajes a 800km de distancia, aunque lo normal en un entorno doméstico sea de entre 5. y 20km.